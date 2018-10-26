Союз политэмигрантов Украины провел съезд в Москве

«Последние соцопросы нам говорят, что первые четыре строчки в рейтингах представлены прозападными политиками, и только на пятом месте идет условно оппозиционный политик», – заявил политолог Алексей Нечаев, выступая с докладом в рамках съезда Союза политэмигрантов Украины, состоявшегося в минувшие выходные.

В Москве состоялся II съезд Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ). Одним из поводов для его созыва стало подписание президентом Владимиром Путиным Концепции миграционной политики на 2019-2025 годы.

«Предложенная концепция дала основания надеяться на то, что тяжелая ситуация с приобретением российского гражданства беженцами и политэмигрантам из Украины будет разрешена», – заявила председатель Союза, правозащитница Лариса Шеслер.

Участники форума надеются, что появление концепции сформирует в целом более комфортные условия для переселения соотечественников в Россию с Украины и из других стран СНГ.

В свою очередь представитель Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский предложил в отношении украинских граждан провести миграционную амнистию по аналогии с гражданами Молдавии и Таджикистана.

Такое предложение поддержала и представитель Института стран СНГ Александра Докучаева, но с той оговоркой, что амнистия не должна распространяться на тех, кому въезд в страну запретили по решению спецслужб России. Она также напомнила, что депутат Госдумы Константин Затулин уже внес соответствующий законопроект об амнистии в парламент.

В свою очередь Московский призвал эмигрантов принять активное участие в разработке новых законодательных актов в рамках подписанной Владимиром Путиным концепции.

«На этом направлении у нас есть действительно немало проблем, с которыми вы столкнулись на практике. Все это нужно оформить в виде документов и передать на рассмотрение правительству РФ», – заявил Московский.

Помимо миграционных вопросов делегаты съезда обсудили и ситуацию на Украине, в частности и вопрос автокефалии, которую Константинопольский патриархат намерен даровать украинским раскольникам.

Так активист СППУ Сергей Баранов отметил, что президент Петр Порошенко грубо попирает конституцию страны, вмешиваясь в дела церкви, а представители Константинополя, в свою очередь, нарушают все писанные и неписанные церковные нормы, вторгаясь на каноническую территорию РПЦ.

По итогам его выступления делегаты в соответствующем обращении призвали граждан Украины и России поддержать Украинскую православную церковь Московского патриархата в борьбе с расколом и посягательством на русские святыни.

Не осталась без внимания и стартующая на Украине предвыборная гонка. «В 2019 году нас ждут две избирательных кампании: весной – президентская, а осенью – парламентская. Последние соцопросы нам говорят, что первые четыре строчки в рейтингах представлены прозападными политиками, и только на пятом месте идет условно оппозиционный политик», – заявил с трибуны активист СППУ, политолог Алексей Нечаев.

Он напомнил, что после 2014 года потенциальное электоральное поле для антимайданных политиков Украины существенно сузилось.

«Объясняется это тем, что крымчане оказались в составе России, а жители ЛНР и ДНР не смогут принять участия в украинских выборах из-за войны. Таким образом количество избирателей с прозападными взглядами на Украине чисто арифметически увеличилось», – отметил политэмигрант.

Он также констатировал отсутствие единства среди противников политики Киева.

«Тот факт, что спустя почти 5 лет после государственного переворота у нас до сих пор не появилось полноценной оппозиции и консолидирующей идеи, которая устроила бы большинство антимайданно настроенных людей, говорит о том, что мы на фоне наших оппонентов находимся как минимум в интеллектуальной спячке», – сказал Нечаев, подчеркнув необходимость выработки новых идей, способных оживить антимайданный электорат.

Делегаты съезда также обсудили итоги выборов в ЛНР и ДНР. По мнению докладчиков, тот факт, что выборы все же состоялись, - вопреки воле страна Запада – хороший знак, указывающий на самостоятельность и зрелость политических процессов в республиках Донбасса.

«Хотят того западные политики или нет, но им придется считаться с результатами волеизъявления жителей Донбасса, которые абсолютно демократическим путем выразили свою позицию. И лучше бы лидеры стран ЕС осудили обстрелы городов ЛНР и ДНР со стороны украинских войск, чем проведение выборов», – заявил член СППУ Дмитрий Никонов.

По итогам съезда делегаты также потребовали от Киев освободить незаконно находящихся в тюрьме по делу «2 мая» Евгения Мефедова и Сергея Долженкова, отпустить на свободу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, прекратить репрессии в отношении оппозиционных активистов Украины и закрыть сайт «Миротворец».

Напомним, в конце октября Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики до 2025 года. Он отметил, что теперь «многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты» и призвал «посмотреть, как она (концепция) работает на практике».

В конце октября Госдума приняла в первом чтении поправки МВД к закону «О гражданстве Российской Федерации», призванные упростить приток мигрантов, оказавшихся в тяжелой ситуации.

В июне замглавы МВД Игорь Зубов заявлял, что министерство собирается внести изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства беженцам с Украины.

Это произошло после того, как Путин, отвечая в рамках прямой линии на вопрос беженцев из Донбасса, призвал пойти по пути либерализации приобретения гражданства, а также поставил МВД задачу отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев.