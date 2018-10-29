Погребинский рассказал об отношении украинцев к выборам в Донбассе

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12 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Как остановить массовое воровство российского леса для Китая

Китай в огромных количествах завозит российский лес, да только прибылей от этого российское государство почти не видитФото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
«По ту сторону границы – процветающий Китай, а по эту сторону, где рубят лес, избы разваливающиеся». Такими словами спикер СФ описывает ситуацию в Сибири, которая является основным поставщиком леса в Китай, но зарабатывают на этом бандиты. Как остановить незаконную вырубку леса и поможет ли в этом мораторий на торговлю с Китаем? Подробности...
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У Хакасии с новым губернатором мало поводов для радости

Эксперты предсказывают Валентину Коновалову фиаско, ведь управленческого опыта у него нетФото: Александр Колбасов/ТАСС
30-летний коммунист Валентин Коновалов избран новым главой Хакасии при нулевой конкуренции. Казалось бы, КПРФ может торжествовать. Но есть существенные «но» – у победителя нет навыков управления, а регион – на грани разорения. Победа фактически оказалась ловушкой. Тактический успех КПРФ в будущем может обернуться проигрышем – потерей этого региона для «красных». Подробности...
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Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку

Иван Колпаков отказался признать, что домогался свою коллегуФото: twitter.com/kolpakov
Скандал вокруг главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова закончился закономерно – тот подал в отставку. Забавно, что его первоначальная реакция сильно отличается от финальных комментариев. Но куда более важно другое: представитель рупора либерального сообщества, похоже, вообще не понял, в чем именно была его принципиальная ошибка. Подробности...
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Мир в Ливии имеет прямое отношение к поставкам российского газа в Европу

Маршал Хафтар дает понять, что он в состоянии остановить семилетнюю разрозненность ЛивииФото: Julien Mattia/ZUMA/Global Look Press
В понедельник в итальянском Палермо начнется международная конференция по мирному урегулированию в Ливии. Целая группа влиятельных игроков – и Европа, и Россия – заигрывают с человеком, который, судя по всему, придет в Ливии к власти после Каддафи, – с маршалом Хафтаром. Почему Хафтар так важен и какое отношение Ливия имеет к важнейшим газовым контрактам России? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Первый групповой полёт, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос… Американцы наступали нам на пятки, но никак не успевали нагнать. Сейчас гонка начинается практически с чистого листа. Подробности...

Олимпийское терпение Трампа закончилось

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кто-то позлорадствует: за прошедшие три года «идеальная» демократия и «совершенная» юридическая система стали орудиями грязной политической борьбы, словно в банановой республике. Но это не значит, что суды США были фикцией. Подробности...

История Версаля – глупость, жадность и фарисейство

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Победители попытались выдать то, что они учинили – за торжество мировой гармонии и вечной справедливости. Германия была наказана как виновница войны, Россия – исключена как Иуда, предательница союзников. Подробности...
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          Погребинский рассказал об отношении украинцев к выборам в Донбассе

             12 ноября 2018, 12:02
          Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Любые люди, избранные там, официальному Киеву нравиться не будут, Киеву вообще не нравится с ними разговаривать», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя предложенный Виктором Медведчуком план по урегулированию конфликта в Донбассе, предполагающий прямой диалог Киева с Луганском и Донецком.

          Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, считает, что речь в данном случае не идет о конкретных кандидатурах, речь идет о необходимости наладить диалог, чего избегают украинские политики.

          «Киевская власть считает, что они марионетки и люди не самостоятельные», – пояснил Погребинский. Киев также не считает, что надо вести переговоры с Россией, для них это исключается, считает эксперт.

          «Им кажется, что Россию надо принудить сделать так, как кажется правильным Киеву. Ни на какой компромисс, ни в каком смысле они не готовы, произносят мантру, что Москва не выполняет Минских соглашений и будут произносить ее до тех пор, пока Запад будет их в этом поддерживать», – полагает эксперт.

          По мнению Погребинского, ответственность за тупик в Минских соглашениях несет, прежде всего, Киев и только во вторую очередь Москва, Берлин и Париж. Но Европа и тем более США не желают посмотреть на ситуацию честно, считает эксперт.

          «Слова «автономия» там нет, но если внимательно почитать приложение Минских соглашений, то очевидно, что там предполагается очень высокий уровень автономии – местная власть выбирает себе полицию, прокуратуру, судьи утверждаются местной властью. Это даже похоже не на федеративное объединение, а на конфедеративное, но это не устраивает сегодняшнюю киевскую власть», – отметил Погребинский.

          По данным эксперта, этот вариант устроил бы значительную часть украинского населения. По его словам, сентябрьская социология показывает, что большинство населения Украины выступает за мирное урегулирование конфликта на Востоке страны. Но здесь все зависит от формулировки вопроса.

          «Например, если просто перечислять варианты разрешения кризиса, то предоставление автономии неподконтрольным Киеву территориям поддерживает 36% населения Украины, в то время как продолжение боевых действий в среднем поддерживает 18% населения Украины.

          Но если поставить вопрос жестче, и спросить напрямую, «поддерживаете ли вы предоставление автономии неподконтрольным районам Донецкой и Луганской областей в составе Украины для завершения военного конфликта?» – такой вариант поддерживает 52% населения, а на подконтрольных Киеву территориях Донбасса уровень поддержки такого варианта достигает 72%», – рассказал Погребинский.

          При этом киевские политики не желают учитывать позицию большинства граждан Украины.

          «Если бы власть была вменяема – она бы учла мнение большинства населения и поддержала бы план, предлагаемым Медведчуком. Однако они говорят, что они за мир – но за мир «на своих условиях»: хотят разоружить всех ополченцев, вынудить Россию отказаться от поддержки этих регионов и так далее. Такова позиция официального Киева», – добавил собеседник.

          И хотя по данным всех социологических опросов тема урегулирования конфликта на Востоке Украины является приоритетной для жителей Украины – большинство лидеров разворачивающейся президентской гонки пытаются игнорировать чаяния украинских избирателей.

          «Сейчас почти все главные кандидаты в президенты, то есть Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, выступают за мир «на своих условиях». Позиция комиков и певцов пока не заявлена. Иная позиция у Юрия Бойко, который стабильно попадает в тройку-четверку лидеров по опросам, и он представляет позицию, описываемую Медведчуком», – резюмировал Погребинский.

          Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук предложил «четкий план» урегулирования конфликта в Донбассе, успех которого «гарантирован».

          Медведчук объяснил, что его «четкий план» включает в себя изменения в конституцию Украины, в том числе относительно предоставления автономии Донбассу. Он также добавил, что «если не будет прямого диалога украинской власти с Донецком и Луганском, украинской власти и других представителей в составе формата, никаких соглашений по возврату этих территорий и людей не будет».

          Ранее Медведчук ранее заявлял, что проведение выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках не мешает реализации Минских соглашений.

          Напомним, в воскресенье в Донбассе состоялись выборы глав ДНР и ЛНР. Врио главы ДНР Денис Пушилин набрал 60,9% голосов после подсчета 97,5% бюллетеней, Леонид Пасечник на выборах в ЛНР набрал 68,4% после подсчета 96% отданных голосов.

          Процесс проходил под надзором международных наблюдателей из России, Бельгии, Германии, Греции, Италии и Франции.


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