Погребинский рассказал об отношении украинцев к выборам в Донбассе

«Любые люди, избранные там, официальному Киеву нравиться не будут, Киеву вообще не нравится с ними разговаривать», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя предложенный Виктором Медведчуком план по урегулированию конфликта в Донбассе, предполагающий прямой диалог Киева с Луганском и Донецком.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, считает, что речь в данном случае не идет о конкретных кандидатурах, речь идет о необходимости наладить диалог, чего избегают украинские политики.

«Киевская власть считает, что они марионетки и люди не самостоятельные», – пояснил Погребинский. Киев также не считает, что надо вести переговоры с Россией, для них это исключается, считает эксперт.

«Им кажется, что Россию надо принудить сделать так, как кажется правильным Киеву. Ни на какой компромисс, ни в каком смысле они не готовы, произносят мантру, что Москва не выполняет Минских соглашений и будут произносить ее до тех пор, пока Запад будет их в этом поддерживать», – полагает эксперт.

По мнению Погребинского, ответственность за тупик в Минских соглашениях несет, прежде всего, Киев и только во вторую очередь Москва, Берлин и Париж. Но Европа и тем более США не желают посмотреть на ситуацию честно, считает эксперт.

«Слова «автономия» там нет, но если внимательно почитать приложение Минских соглашений, то очевидно, что там предполагается очень высокий уровень автономии – местная власть выбирает себе полицию, прокуратуру, судьи утверждаются местной властью. Это даже похоже не на федеративное объединение, а на конфедеративное, но это не устраивает сегодняшнюю киевскую власть», – отметил Погребинский.

По данным эксперта, этот вариант устроил бы значительную часть украинского населения. По его словам, сентябрьская социология показывает, что большинство населения Украины выступает за мирное урегулирование конфликта на Востоке страны. Но здесь все зависит от формулировки вопроса.

«Например, если просто перечислять варианты разрешения кризиса, то предоставление автономии неподконтрольным Киеву территориям поддерживает 36% населения Украины, в то время как продолжение боевых действий в среднем поддерживает 18% населения Украины.

Но если поставить вопрос жестче, и спросить напрямую, «поддерживаете ли вы предоставление автономии неподконтрольным районам Донецкой и Луганской областей в составе Украины для завершения военного конфликта?» – такой вариант поддерживает 52% населения, а на подконтрольных Киеву территориях Донбасса уровень поддержки такого варианта достигает 72%», – рассказал Погребинский.

При этом киевские политики не желают учитывать позицию большинства граждан Украины.

«Если бы власть была вменяема – она бы учла мнение большинства населения и поддержала бы план, предлагаемым Медведчуком. Однако они говорят, что они за мир – но за мир «на своих условиях»: хотят разоружить всех ополченцев, вынудить Россию отказаться от поддержки этих регионов и так далее. Такова позиция официального Киева», – добавил собеседник.

И хотя по данным всех социологических опросов тема урегулирования конфликта на Востоке Украины является приоритетной для жителей Украины – большинство лидеров разворачивающейся президентской гонки пытаются игнорировать чаяния украинских избирателей.

«Сейчас почти все главные кандидаты в президенты, то есть Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, выступают за мир «на своих условиях». Позиция комиков и певцов пока не заявлена. Иная позиция у Юрия Бойко, который стабильно попадает в тройку-четверку лидеров по опросам, и он представляет позицию, описываемую Медведчуком», – резюмировал Погребинский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктор Медведчук предложил «четкий план» урегулирования конфликта в Донбассе, успех которого «гарантирован».

Медведчук объяснил, что его «четкий план» включает в себя изменения в конституцию Украины, в том числе относительно предоставления автономии Донбассу. Он также добавил, что «если не будет прямого диалога украинской власти с Донецком и Луганском, украинской власти и других представителей в составе формата, никаких соглашений по возврату этих территорий и людей не будет».

Ранее Медведчук ранее заявлял, что проведение выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках не мешает реализации Минских соглашений.

Напомним, в воскресенье в Донбассе состоялись выборы глав ДНР и ЛНР. Врио главы ДНР Денис Пушилин набрал 60,9% голосов после подсчета 97,5% бюллетеней, Леонид Пасечник на выборах в ЛНР набрал 68,4% после подсчета 96% отданных голосов.

Процесс проходил под надзором международных наблюдателей из России, Бельгии, Германии, Греции, Италии и Франции.