На Украине признали соответствие выборов в Донбассе Минским соглашениям

Проведение выборов в провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках не мешает реализации Минских соглашений, заявил лидер движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук.

Медведчук пояснил, что «главы так называемых непризнанных государств существовали раньше, с ноября 2014 года, существовали парламенты, существовали правительства, это не мешало реализации Минских соглашений и даже их подписанию», передает ТАСС.

«Если вы помните, то это произошло в феврале 2015 года. Я бы не обращал внимание на это обстоятельство и не делал никаких чрезмерных дискуссий по этом поводу, потому что будут там новые руководители или не будут, задача Украины заключается в другом – реализации Минских соглашений», – подчеркнул украинский политик в эфире телеканала NewsOne.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что назначенные на ноябрь в Донбассе выборы якобы нелегитимны и нарушают логику Минских соглашений.

Напомним, выборы глав и депутатов провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик назначены на 11 ноября.