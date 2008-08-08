США: Объявленные сепаратистами выборы в Донбассе нелегитимны

Выборы, назначенные на ноябрь в Донбассе, нелегитимны и нарушают логику минских соглашений, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

«Если следовать логике минских соглашений и возвращения этой территории под контроль Украины, то эти образования должны исчезнуть. Потому проведение выборов само по себе нелегитимно, учитывая условия безопасности, но также и потому, что это не те образования, которые должны существовать», – сказал Волкер в интервью Deutsche Welle.

Он добавил, что выборы в Донбассе должны проводиться тогда, когда «там будет безопасность».

Волкер считает, что в ближайшее время не удастся достичь прогресса на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Думаю, что россияне, очевидно, решили пока не предпринимать никаких усилий для мира, а скорее выжидать результатов выборов на Украине», – уточнил он.

Во вторник бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев объявил о решении баллотироваться на должность главы ДНР. Сейчас эту должность временно занимает председатель народного совета ДНР Денис Пушилин.

На 11 ноября назначены выборы главы и парламента ДНР, а также выборы главы и депутатов народного совета ЛНР.