Один из героев Русской весны заявил о претензиях на пост главы ДНР

Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев сообщил о решении баллотироваться на должность главы ДНР.

«Я иду на выборы главы республики. Я иду со своей программой. Я иду со своей командой. Но самое важное – я иду с нашей общей мечтой. Мечтой о счастливой, свободной и богатой жизни. Мечтой о воссоединении с Россией», – написал Губарев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что не может «спокойно смотреть на то, как моя родина изнывает от нищеты» и мириться с тем, что на «нашей земле нет порядка».

«Из-за подлого убийства Александра Захарченко, в Донецкой Народной Республике наступил политический кризис. Захарченко, несмотря на наши разногласия по многим вопросам, был моим другом и соратником. Мне горько от того, что его больше нет», – также заявил Губарев.

Павел Губарев – предприниматель, общественный деятель. Получил известность как активист протестного движения Донбасса весной 2014 года. Один из лидеров самопровозглашенного конфедеративного государства Новороссия. 1 марта 2014 года на митинге граждан в Донецке был избран «народным губернатором» Донецкой области.

Газета ВЗГЛЯД оценивала шансы Губарева на успешный результат на выборах нового главы ДНР.

Выборы главы ДНР пройдут 11 ноября.