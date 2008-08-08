Стало понятно, кто возглавит ДНР после Захарченко

После небольшого «междуцарствия» ДНР возглавил спикер парламента и полпред в Минске Денис Пушилин. Через два месяца, на внеочередных выборах, республика должна окончательно решить, кто станет наследником погибшего Александра Захарченко. Каковы шансы Пушилина избавиться от приставки врио и стать реальным преемником Захарченко?

Дмитрий Трапезников, возглавивший ДНР после гибели Александра Захарченко, успел пробыть на посту и. о. главы республики всего неделю. В пятницу в Донецке реализовался лозунг «Вся власть советам».

Парламент республики, народный совет, вручил своему спикеру Денису Пушилину полномочия врио главы исполнительной власти. При этом Пушилин сохранил за собой должность председателя парламента. Что же касается его полномочий как представителя ДНР в «минском процессе», то решение о преемнике пока не принято, и полпредом тоже остается Пушилин.

Процесс передачи высшей должности не исчерпывался простым «пост сдал – пост принял». Сперва генпрокуратура ДНР назвала назначение Трапезникова неконституционным. Объяснение таково: по конституции, выбывшего главу республики должен подменить первый вице-премьер, но этот пост пустует.

Трапезников – «простой» вице-премьер. Да и вообще правительство после гибели Захарченко и вплоть до новых выборов следует считать распущенным. Генпрокуратура «возложила на народный совет функцию назначить врио главы», после чего большинство депутатов народного совета утвердило Пушилина. Он будет руководить в ранге врио до 11 ноября, когда состоятся досрочные выборы.

Пушилин пока только и. о., и это вовсе не означает, что именно он в итоге станет новым руководителем республики, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший премьер-министр ДНР Александр Бородай. «У действующего главы власти всегда высокие шансы на победу», – отметил собеседник, добавив: все будет зависеть от того, кто именно в итоге составит конкуренцию Пушилину. Вряд ли в выборах будет участвовать Трапезников, полагает Бородай. Вопрос в том – кто будет.

С точки зрения «буквы закона» в народном совете представлены две политические организации: движение «Донецкая республика» (к которому относится и Пушилин) и «Свободный Донбасс». Но о возможности выдвижения партийных кандидатов на выборах не вспоминает никто из экспертов, знакомых с ситуацией. «Реальная демократия» в ДНР теоретически возможна – как соревнование личностей, но вряд ли партий.

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Одним из наиболее вероятных преемников Захарченко сразу после его гибели называли вице-премьера, министра по налогам и сборам Александра Тимофеева (позывной «Ташкент»). Тимофеев, напомним, считался фигурой, близкой к Захарченко, он находился в том же кафе «Сепар» в момент взрыва и был ранен. В пятницу появились сообщения о том, что выписавшийся из больницы Тимофеев и советник главы ДНР Александр Казаков покинули Донецк. Как утверждалось, «по соображениям безопасности».

Одновременно «Донецкое агентство новостей» (считающееся близким к властям республики) сообщило: Тимофеева обвинили в захвате собственности на 850 млн рублей. С обвинениями сейчас решил выступить глава одной из крупнейших агрофирм республики «Колос Д» Вадим Савенко. Вкратце, речь идет о рейдерском захвате в интересах фирмы-конкурента, каковой захват проходил под покровительством Ташкента. То, что публикация появилась после отъезда или бегства Тимофеева, вполне показательно.

Позже в пятницу стало известно: Ташкент и Казаков действительно выехали из ДНР в Россию по приглашению писателя, ополченца ДНР Захара Прилепина. В комментарии газете ВЗГЛЯД Казаков сообщил:

«Я по накопившимся делам приехал в Москву. Хочу вот на поминки по Захарченко на девятый день сходить. На хуторе Захара Прилепина собираются наши друзья и соратники».

Собеседник не подтвердил сообщения о том, что он снят с должности советника главы ДНР: «По-прежнему являюсь советником, меня никто в отставку не отправлял».

Собеседник не уточнил, планируется ли в ближайшее время возвращение в Донецк. Он также не сказал, намерен ли Тимофеев выставлять свою кандидатуру на должность главы. «Об этом еще рано говорить», – заметил он. Собеседник лишь перечислил тех, кого считает возможными претендентами.

Помимо Тимофеева и Пушилина, это могут быть: бывший «народный губернатор Донецкой области» Павел Губарев, вдова Захарченко Наталья Владимировна, а также экс-глава совета безопасности ДНР Александр Ходаковский. Добавим, местные наблюдатели не списывают со счетов главу минфина, одного из замов главы республики Екатерину Матющенко. Но у кого из вышеперечисленных есть реальные шансы?

Александр Ходаковский (который также в прошлом возглавлял МГБ ДНР, ранее был комбатом «Востока», а до этого – командиром донецкой «Альфы») по-прежнему считается сильной фигурой. «Донбасс – это моя зона ответственности, и пока я жив – я буду участвовать в его судьбе», – написал он накануне в своем телеграм-канале, что наталкивало на мысль о намерении Ходаковского побороться за власть. Но в пятницу отставной силовик опубликовал сообщение в другой тональности. Говоря о «наследстве Захарченко», которое «одни хотят сохранить в своих руках, другие – поделить либо полностью присвоить», Ходаковский подчеркнул: «Я в данном контексте вне игры. Я считаю, что должны состояться выборы, а победивший кандидат должен сформировать коалиционное правительство».

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, хорошо знакомый с ситуацией в Донбассе, полагает: шансы Ходаковского невысоки. «До сих пор непонятно, будет ли он официально баллотироваться. Сам по себе личность, конечно, весьма харизматичная и интересная, – заметил Денисов в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Но последние несколько лет за счет конфликта с целым рядом высокопоставленных чиновников ДНР у него не было возможности и, наверное, желания инкорпорироваться в структуры донецкой власти».

Ни Трапезников, ни Тимофеев участвовать в выборах, судя по всему, тоже не будут, полагает Денисов. «В то же время, если избирательная кампания будет действительно конкурентной, определенные шансы могут возникнуть у Павла Губарева», – считает эксперт. «Если супруга Захарченко примет решение баллотироваться – то это может изменить нынешние расклады и всю конфигурацию. Но об этом пока рано говорить, потому как она пока не изъявляла подобного желания», – отметил Денисов. Но, подчеркивает он,

«в настоящий момент шансы на победу Пушилина видятся на уровне 90%. Очень велика вероятность, что в первом туре он наберет более 50% голосов и второй тур не понадобится.

«То есть на сегодняшний день, после всех заявлений, которые прозвучали в ДНР официально и неофициально, он выглядит однозначным фаворитом», – заключил эксперт.

Схожую картину обрисовал в комментарии газете ВЗГЛЯД и военный аналитик Евгений Крутиков. Он убежден, что как таковой альтернативы Пушилину нет. В его пользу говорит тот факт, что он «ответственен за минские переговоры, его подпись стоит под этими соглашениями». Кроме этого, у него солидный послужной список. «Пушилин – коллекционер огромного количества должностей», – сказал Крутиков.

Что касается возможной конкуренции и выдвижения других кандидатов, то круг потенциальных соперников уже известен. Крутиков полагает:

как официальный оппозиционер, с Пушилиным может теоретически посоперничать разве что бывший «народный губернатор» Павел Губарев.

По оценке Крутикова, у экс-спикера парламента республики, бывшего вице-премьера Андрея Пургина есть только шансы на выдвижение. В его пользу играет то, что он местный и был политически активным еще с незапамятных времен – с «оранжевой революции» в середине нулевых. Но серьезную конкуренцию он вряд ли составит, полагает Крутиков. То же касается и вице-премьера, главы минфина Екатерины Матющенко – не такая сейчас в республике ситуация, чтобы «голосовать за симпатичную женщину», заключает собеседник.

«Немножко поторопились» – так советник Захарченко Александр Казаков отозвался о назначении врио главы республики. Но теперь, когда назначение состоялось, шансы врио стать преемником Захарченко весьма велики.