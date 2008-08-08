Соратник Захарченко «в целях безопасности» покинул Донецк

Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев, получивший ранение во время покушения на лидера ДНР Александра Захарченко, уехал в Россию, сообщил источник в окружении погибшего главы республики.

Вместе с Тимофеевым Донецк покинул советник погибшего главы ДНР Александр Казаков.

«Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию», – сказал источник «Интерфакса».

По его словам, такие меры были приняты в целях безопасности. Возвращаться в Донецк в ближайшее время Тимофеев и Казаков не планируют.

Между тем, вдова Захарченко Наталья остается в Донецке, и даже съездила на передовую, где призвала бойцов ДНР к дисциплине и пообещала отомстить за мужа.

Тем временем парламент ДНР проголосовал за назначение председателя народного совета Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики. Также назначена дата выборов главы республики и парламента ДНР.