Назначены врио главы ДНР и дата выборов главы республики

Парламент ДНР проголосовал за назначение председателя народного совета Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики. Назначена дата выборов главы республики и парламента ДНР.

«Назначить временно исполняющим обязанности главы ДНР председателя народного совета ДНР Дениса Пушилина», – цитирует Донецкое агентство новостей зампредседателя парламента Ольгу Макееву, огласившую решение.

До этого парламент утвердил досрочное прекращение полномочий главы ДНР Александра Захарченко в связи с его смертью.

Также парламентарии назначили на 11 ноября выборы главы и парламента ДНР, передает РИА «Новости».

Сформирован состав Центральной избирательной комиссии, в которую вошли десять человек, передает Донецкое агентство новостей.

Решение парламента принято после направления генпрокуратурой ДНР представления на имя председателя народного совета ДНР Дениса Пушилина. Ведомство назвало неконституционным назначение Дмитрия Трапезникова и. о. главы ДНР.

«Указанное решение противоречит ч. 1 ст. 62 Конституции Донецкой народной республики, которая предусматривает, что в случае досрочного прекращения полномочий главы Донецкой народной республики их временно исполняет первый заместитель председателя Совета министров ДНР», – говорится в представлении.

Ведомство указало, что Трапезников не является первым заместителем председателя Совета министров ДНР и такой должности в составе cовета вообще не предусмотрено. Поэтому теперь нужно заново назначить и. о. главы, сформировать новый кабинет министров и начать подготовку к выборам.

На 11 ноября также назначены выборы главы и депутатов Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики.

В четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать возможные выборы глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и глав парламентов республик.

Выборы главы и парламента ДНР были запланированы на осень 2018 года. После убийства Захарченко советник главы республики заявил, что «вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит».

Временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики 31 августа был назначен вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников.