Песков ответил на вопрос о выборах глав ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать возможные выборы глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и глав парламентов республик.

«Эту информацию нужно все-таки в ЛНР и ДНР подтверждать, эти решения не принимаются в Москве, тем более, после тех событий», – заявил Песков на вопрос, подтверждается ли информация о грядущих выборах и известны ли претенденты, передает РИА «Новости».

Выборы главы и парламента ДНР были запланированы на осень 2018 года. Общественное движение «Донецкая республика», которое обладает большинством в парламенте, в августе выступало с инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий действующего главы и депутатов. После убийства Захарченко советник главы республики заявил, что «вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит».