Глава ДНР Захарченко погиб

Глава ДНР Александр Захарченко скончался от ранений при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Об этом сообщает Telegram-канал Daily War.

Источник в силовых ведомствах республики уточнил, что Захарченко получил смертельное ранение внутри кафе «Сепар», передает ТАСС.

В результате взрыва был ранен министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. После окончания с отличием Донецкого техникума промышленной автоматики работал на шахте горным электромехаником. В 2006 году занял должность директора ООО «Торговый дом «Континент», входящей в структуры олигарха Рината Ахметова. С 7 августа 2014 года являлся председателем совета министров и верховным главнокомандующим вооруженными силами ДНР. 4 ноября 2014 года возглавил Донецкую народную республику, за него проголосовали около 75% граждан ДНР.

Ранее в пятницу в ресторане «Сепар» на улице Пушкина, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Сообщалось, что погиб один человек, трое пострадали. Позднее СМИ сообщили, что Захарченко получил смертельное ранение.