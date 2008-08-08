СМИ: Глава ДНР Захарченко смертельно ранен

Глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Об этом сообщает Life со ссылкой на источники.

Ранее в пятницу в ресторане «Сепар» на улице Пушкина, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции главы ДНР Александра Захарченко, прогремел взрыв. Сообщалось, что погиб один человек, трое пострадали.