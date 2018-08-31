У кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел взрыв

Возле кафе «Сепар» в центре Донецка случился взрыв, есть пострадавшие.

В результате взрыва пострадал как минимум один человек, сообщает ДАН. Его отвезли в больницу. На место прибыли машины экстренных служб, в том числе полиция и скорая помощь. Территорию вокруг кафе оцепили.