Появились новые жертвы взрыва в донецком кафе

В результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка погиб один человек и пострадали трое.

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ДНР.

Ранее в пятницу сообщалось, что возле кафе «Сепар» в центре Донецка случился взрыв, в котором пострадал как минимум один человек.