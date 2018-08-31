Назначен врио главы ДНР

Вице-премьер правительства ДНР Дмитрий Трапезников был назначен временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики.

«Решение штаба территориальной обороны ДНР: в соответствии с ч. 1 ст. 102 конституции ДНР в связи с гибелью главы Александра Захарченко возложить временное исполнение обязанностей главы на зампредседателя совета министров Трапезникова Дмитрия Викторовича», – озвучил решение Трапезников, передает РИА «Новости».

В пятницу после взрыва в кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. Убийство Захарченко ввергло ДНР в политический кризис.