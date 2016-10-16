Убийство Захарченко ввергло ДНР в политический кризис

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31 августа, пятница  |  Последнее обновление — 21:39  |  vz.ru
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Россия готова побить очередной экономический рекорд СССР

Рекорд СССР – 420 млн тонн угля – был поставлен в 1988 годуФото: Ilya Naymushin/Reuters
Российские шахтеры в 2018 году должны наконец-то превзойти советских: угольная отрасль обещает установить рекорд по добыче. Еще недавно уголь считался топливом вчерашнего дня, но теперь спрос и цены на него растут, а углехимия готовится стать одной из ключевых отраслей в промышленности XXI века. Это очень хорошая новость для страны и ее бюджета. Подробности...
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Украина начала охоту на крымских выпускников

Алексей Гордеев надеется, что «утечка мозгов» из Крыма направится в сторону ХерсонаФото: facebook.com/khoda.gov.ua
Киев стал признавать выданные в Крыму российские официальные документы, а это шаг к реальному признанию Крыма российским. По крайней мере, именно таким способом Украина пытается переманить в свои вузы крымских выпускников, создавая им особые льготы при поступлении. Работает ли эта методика и что Россия может этому противопоставить? Подробности...
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Почему космическая броня не спасает МКС

Материалы и защита космических аппаратов постоянно совершенствуются, но дать полной гарантии от пробоин пока не может никтоФото: nasa.gov
«Крупные объекты, которые могли бы натворить бед, отчасти отслеживаются, и МКС регулярно маневрирует и уклоняется от столкновения с ними. А от мелочи размером с пулю пока сложно найти методы защиты», – заявил газете ВЗГЛЯД действительный член Российской академии космонавтики Александр Железняков. Он рассказал, как устроены противометеоритные экраны и почему они не защитили станцию от микрометеорита. Подробности...
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«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома

Некоторые верят, что под псевдонимом Q пишет сам Дональд Трамп Фото: Matt Rourke/AP/ТАСС
В стране зреет путч, отвлечь от которого должны рассказы о «русских хакерах». Прокурор Мюллер не враг, а агент Трампа в его борьбе с «глубинным государством». Чтобы спасти президента, нужно выйти на улицы в «час икс». Такова платформа загадочного Q – якобы сотрудника разведки, объединившего миллионы американцев. Но кто он – последняя надежда президента или обычный «тролль»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Со смертью Захарченко закончился 2014 год. И речь не о календаре

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Погибший сегодня Захарченко – один из наших, кто решился на действия и взял на себя ответственность. Пусть это решение не принесло людям счастья. Но он один из немногих, кто оказался способен решение принимать. Подробности...

Обложка Cosmopolitan с женщиной, которая весит 100+. Что не так?

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Знаменитая плюс-сайз-модель Тесс Холидей появилась на обложке «Космо». Люди видят в этом торжество бодипозитива и изменение отношения к полным женщинам в обществе. Я вижу в этом булшит. Позвольте сказать, почему. Подробности...
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Почему Дальний Восток не будет украинским

Леонид Бляхер, доктор философских наук, профессор (Хабаровск)
Сегодня идет болезненный процесс конструирования нации, как правило, с опорой на прошлое. Адепты новых политических наций «доказывают», что эта территория всегда была нашей, а вас совсем не было. Вот нас тут было. И больше, чем не нас. Подробности...
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      Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым

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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Эпизод противостояния России и Запада

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          Убийство Захарченко ввергло ДНР в политический кризис

          Гибель Александра Захарченко не подорвет обороноспособность республики, считают в Донецке   31 августа 2018, 20:05
          Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
          Текст: Михаил Мошкин,
          Олег Москвин

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          Убит Александр Захарченко. Донецкая народная республика, из-за терактов потерявшая своих лучших командиров, лишилась харизматичного политического лидера при тех же обстоятельствах. В Донецке и Москве не сомневаются в том, кто направлял руку террориста. Выдержит ли властная и военная вертикаль республики последствия взрыва в кафе «Сепар»?

          В Донецке в пятницу был убит лидер ДНР Александр Захарченко. Он погиб в ресторане «Сепар», расположенном на бульваре Пушкина в центре города, в нескольких сотнях метров от своей резиденции. Бомба, заложенная в машину, припаркованную у здания, сработала около 17.30. Захарченко погиб сразу же, получив смертельное ранение в голову. Еще три человека получили ранения. Среди них – заместитель Захарченко, одновременно министр доходов и сборов Александр Тимофеев (позывной «Ташкент»). В ресторане начался пожар, который быстро удалось потушить.

          Подозреваемых задержали почти сразу же, в автомобиле, остановленном на соседнем проспекте Богдана Хмельницкого. Источник портала Life в силовых органах ДНР сообщил, что один из охранников Захарченко исчез с места взрыва. Сейчас перекрыты все пропускные пункты на границе ДНР с Россией и Украиной для розыска подозреваемого, сообщил источник.

          «Это очередная агрессия со стороны Украины. Глава Донецкой народной республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17.00. Донецк отомстит за это преступление», – цитирует «Донецкое агентство новостей» председателя народного совета ДНР Дениса Пушилина.

          Для ДНР настали действительно сложные времена после такой потери харизматичного лидера, каким был Александр Захарченко, сказал газете ВЗГЛЯД его предшественник Александр Бородай, хорошо знавший погибшего главу ДНР.

          «Искренне скорблю о Саше Захарченко как о человеке и как о друге. Он был настоящим харизматичным лидером,

          – сказал Бородай. – Да, его многие ненавидели, многие уважали и любили. Возможно, правительство республики совершало ошибки, и критика звучала. Но кто бы не совершал ошибки в такой сложной обстановке! При этом Захарченко – герой, который очень много сделал».

          «Да, определенный кризис власти налицо. Давать сейчас прогнозы о том, кто возглавит республику, очень сложно», – указывает собеседник. В частности, нельзя сказать, пройдут ли теперь в ДНР выборы парламента и главы республики, которые планировались на осень, отметил Бородай. Одно можно сказать точно – в ДНР ожидается чрезвычайное положение, уверен экс-премьер.

          «Я сам живу неподалеку – могу сказать, что взрыв был мощным», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД донецкий политолог Денис Селезнев. Он полагает, что и. о. главы республики теперь может стать один из его соратников, ближайший по иерархии – возможно, это будет спикер народного совета ДНР Денис Пушилин. «Напрашивается имя вице-премьера Александра Юрьевича Тимофеева (Ташкента), но он тяжело ранен, находится в госпитале», – отметил собеседник.

          Возникает вопрос – кто может заменить Захарченко по итогам новых выборов главы ДНР.

          Гибель самых известных командиров донецкого ополчения – Моторолы (Арсена Павлова) и Гиви (Михаила Толстых) – лишила республику не только талантливых военачальников, но и потенциальных политических лидеров. 

          «Выделяющихся политиков нет. Есть ряд известных фигур, узнаваемых лиц – экс-командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, бывший «народный губернатор» Павел Губарев, те же Пушилин и Ташкент, – отметил Селезнев. – Судя по социологии, у Захарченко был большой отрыв от всех остальных. Вот он бы выиграл на этих выборах».

          Селезнев полагает, что гибель Захарченко не повлияет ни на управляемость силовых структур республики, ни на фронтовую ситуацию. «Армия имеет совершенно отдельную структуру управления. Военная обстановка от этого не зависит», – подчеркнул эксперт.

          Сын украинца и русской

          «На сегодняшней Украине взят курс на вооруженный террор как действенное, по их мнению, средство оказания давления на ситуацию, которое они широко используют в своей деятельности для расправы со своими противниками», – сказал ТАСС экс-директор ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев. По его мнению, «скорее всего, это действия Службы безопасности Украины».

          Впрочем, в самой СБУ тут же попытались перевести стрелки на российских коллег. «Мы не исключаем и попытки российских спецслужб устранить довольно одиозную фигуру, которая, по имеющейся у нас информации, мешала россиянам», – сказал киевскому телеканалу «112» руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

          Отметим, что за несколько дней до гибели Захарченко в украинской прессе появились вбросы о том, что Захарченко в ближайшее время «заменят» – в частности, такая информация исходила от группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, предположительно, связанной с СБУ. Преемником Захарченко украинские источники называли Ходаковского. Однако такой вброс может теперь быть расценен как провокация Киева.

          Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке Украинской ССР. Мать – русская, отец – украинец. Окончил Донецкий техникум промышленной автоматики по специальности «горный электромеханик». Учился в Донецком юридическом институте МВД Украины, но ушел с последних курсов. Работал в шахте, занимался предпринимательской деятельностью – торговал пищевыми продуктами. Как считается, был связан с бизнес-структурами украинского олигарха Рината Ахметова.

          В 2010 году Захарченко увлекся политикой, возглавив донецкое отделение харьковской организации «Оплот». После начала боев он сформировал на ее основе добровольческий батальон. 16 апреля 2014 года вместе с несколькими активистами «Оплота» участвовал в штурме здания Донецкой мэрии. В мае был назначен военным комендантом Донецка. Занимал эту должность до июля, позднее стал замминистра внутренних дел республики. 2 ноября 2014 года по итогам выборов стал главой ДНР.

          Теперь пост и. о. главы провозглашенной республики может занять один из трех заместителей Захарченко – уже упомянутый Александр Тимофеев, Екатерина Матющенко (возглавляет минфин) или Дмитрий Трапезников, курирующий внутреннюю и внешнюю политику.

          В Москве уже откликнулись на убийство. «Есть все основания полагать, что за убийством главы ДНР Захарченко стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», – заявила представитель МИД Мария Захарова.

          По ее мнению, «киевская партия войны» реализовала террористический сценарий, усугубив и без того сложную обстановку в регионе. Дипломат назвала убийство главы ДНР терактом.


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