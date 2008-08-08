МИД России назвал виновных в убийстве Захарченко

Российский МИД сделал официальное заявление после убийства в Донецке главы ДНР Александра Захарченко.

«Есть все основания полагать, что за убийством главы ДНР Захарченко стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».

По ее мнению, «киевская партия войны» реализовала террористический сценарий, усугубив и без того сложную обстановку в регионе. Дипломат назвала убийство главы ДНР терактом.

Также Захарова сказала, что Киев решил перейти к кровавой войне, не сумев выполнить обещания о мире. По ее словам, мировое сообщество должно проконтролировать проведение беспристрастного расследования преступления.

Ранее в пятницу в ресторане «Сепар» на улице Пушкина, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Сообщалось, что погиб один человек, трое пострадали. Позднее СМИ сообщили, что Захарченко получил смертельное ранение, после чего поступила информация о гибели главы ДНР.