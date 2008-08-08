Вдова Захарченко призвала бойцов ДНР к дисциплине и пообещала отомстить за мужа

Вдова погибшего лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко Наталья приехала на передовую, где призвала бойцов к дисциплине и пообещала отомстить за мужа.

Видео визита опубликовал на YouTube Первый республиканский телеканал.

«Я к вам приехала сказать, что я вам буду помогать. Если у кого-то есть какие-то вопросы, проблемы, просьбы, все передавайте через командира, вы без помощи все равно не останетесь. Считайте, что вы обращаетесь к нему (Захарченко – прим. ВЗГЛЯД)», – заявила вдова главы ДНР.

Она призвала бойцов сохранить дело убитого лидера самопровозглашенной республики, «продолжить его задумки и начинания».

«Как он всегда говорил: «В армии главное – дисциплина». Все хотят отомстить, и я хочу отомстить. Мы это сделаем, только по приказу», – заявила вдова Захарченко.

По ее словам, в Киеве ожидали, что после убийства Захарченко в ДНР начнется хаос, но в республике «все объединились».

«Нам есть к чему стремиться, к чему идти, что продолжать, за что бороться, поэтому дети наши должны жить, и мы должны за это идти дальше. Поэтому вся надежда на вас», – заключила она.

Захарченко погиб при взрыве бомбы 31 августа. В Донецке уверены, что за убийством стоятспецслужбы Украины.