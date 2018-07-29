Способны ли спецслужбы Украины устранять людей уровня Захарченко

В Донецке утверждают, что за убийством главы ДНР Александра Захарченко стоят силы специальных операций (ССО) Украины. Эта версия выглядит логично, ведь наиболее веские мотивы для покушения были именно у Киева. Однако некоторые эксперты считают, что украинские спецслужбы не обладают достаточным профессионализмом, чтобы провести столь сложную операцию. Так ли слабы спецподразделения Украины на самом деле?

В воскресенье в Донецке прошла церемония прощания с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко. В ней приняли участие около 120 тыс. человек, среди которых депутат Госдумы Наталья Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов и раненый министр налогов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

Захарченко был убит в пятницу в ресторане «Сепар», расположенном на бульваре Пушкина в центре Донецка, в нескольких сотнях метров от своей резиденции. Бомба, заложенная в машину, припаркованную у здания, сработала около 17.30. Захарченко погиб сразу же, получив смертельное ранение в голову. Также был убит телохранитель Захарченко и ранен министр ДНР Тимофеев. Всего пострадали 11 человек, шестеро госпитализированы.

Подозреваемых задержали почти сразу же, в автомобиле, остановленном на соседнем проспекте Богдана Хмельницкого. На следующий день советник главы ДНР Александр Казаков заявил, что убийство Захарченко организовали силы специальных операций Украины. По его словам, в этом признались задержанные после взрыва в Донецке.

Эта версия выглядит довольно логично. «Нужно в первую очередь задаваться вопросом, кому выгодна смерть Захарченко. Выгодна она исключительно Украине, там считают его террористом, вне закона. Но, естественно, ни одна спецслужба не будет на себя брать ответственность за подобные вещи», – заявил газете ВЗГЛЯД доктор юридических наук и профессор, полковник ФСБ в запасе и бывший заместитель начальника ростовского управления ФСБ Сергей Воронцов.

Однако у этой версии есть и критики. Например, медиаэксперт Анатолий Шарий отметил, что лидера Донецкой народной республики очень хорошо охраняли, а потому организовать его убийство могли только высокопрофессиональные спецслужбы, а украинские к таковым не относятся и провести столь сложную операцию вряд ли способны.

«Операции по устранению – это обычно чисто профессиональные операции спецслужб, которые тщательно готовят, координируют», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он объяснил, что для их организации необходимо провести разведку и наблюдение, подготовить объект и материалы для взрыва (если речь о нем), установить взрывное устройство, скоординировать действия между всеми членами группы, точно определить координаты, где будет человек, отработать схему приведения взрывчатки в действие и систему отхода. В связи с этим такие операции должны проводить профессионалы, обладающие всеми навыками подпольной, тайной работы под наблюдением, резюмировал он.

Украинские вооруженные силы и спецслужбы действительно испытывают очень серьезные проблемы – с личным составом, техникой, финансированием и т.д. Однако недооценивать или совсем списывать их со счетов все же не стоит. Во-первых, это все-таки регулярные воинские формирования, которые к тому же в последние четыре года постоянно получают боевой опыт в Донбассе. А в данном случае, к тому же, речь идет о спецподразделениях, то есть наиболее подготовленных частях.

«В любой стране мира есть спецназ диверсионный и антитеррористический. И Украина не исключение. То, что украинские силы специальных операций могут работать, могут эти задачи выполнять, – это однозначно. Есть механизм, который выполняет эти задачи, а уж какими методами – они очень разнообразны, вплоть до того, что они могут своими силами выполнять, а могут кого-то нанимать», – заявил газете ВЗГЛЯД первый командир отряда специального назначения «Витязь», Герой России, полковник в отставке Сергей Лысюк.

Во-вторых, ВС и спецслужбы Украины формировались не на пустом месте. «В свое время украинские спецслужбы прошли хорошую школу. Они формировались на основе опыта, накопленного в КГБ и военной разведке СССР. Кроме того, американцы там работают уже много лет. У США тоже есть опыт подобной работы. Они могли их тренировать, готовить», – подчеркнул Яков Кедми. «И даже если раньше они не были способны, то могли продемонстрировать такую способность в этом случае, пройдя ту или иную подготовку», –добавил он.

Что же из себя представляют силы спецопераций, которые обвиняют в совершении убийства? ССО – это отдельный род ВС Украины, который был создан в январе 2016 года. В состав ССО входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Как отмечает издание «Факты», в ССО служат хорошо обученные и мотивированные военные, способные «организовывать диверсии в тылу врага и на оккупированных территориях», а также «освобождать или захватывать важных заложников».

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев напомнил газете ВЗГЛЯД, что в свое время у Израиля была похожая спецслужба под названием «Мивцах элохим», занимавшаяся физическим устранением людей. Она осуществляла ликвидацию террористов, от действий которых пострадали израильские граждане.

Как, в свою очередь, пояснил Яков Кедми, у израильтян было куда больше опыта и профессиональных навыков и работали они в несколько иных условиях, однако не исключил, что украинцы могли попытаться скопировать «Мивцах элохим».

«Украинские силы спецопераций задуманы как организация по устранению врагов Украины. Здесь задача стоит именно по уничтожению лидеров Донбасса. Ни подо что другое эта организация не заточена, только под диверсионные и террористические методы, под убийства. Поэтому и сами ССО являются исключительно террористической организацией»,

– подчеркнул Перенджиев.

В связи с этим там не делается упор на то, чтобы человек был кристально честным, преданным, уверен эксперт. «Реально подбираются убийцы. Еще когда начался конфликт в Донбассе, новая киевская власть стала присматриваться к уголовникам, которые сидят в тюрьмах, потому что многие из них обладают качествами профессиональных убийц. А позднее и вовсе ставка была сделана на ведение тайной войны и уничтожение лидеров ДНР и ЛНР и ярких командиров ополчения. Так что это такая военизированная система высокопрофессиональных наемных убийц. И в этом деле они, к сожалению, себя показали», – выразил мнение Перенджиев.

Еще один важный нюанс состоит в том, что охрану Захарченко переоценивать и считать неуязвимой тоже не следует. «Я считаю, что здесь просчет службы охраны. Я сомневаюсь, что охрана Захарченко была настолько квалифицированная, как утверждается. Иначе бы она не допустила теракта. Кроме того, как мне кажется, провести подобную операцию в воюющем субъекте не представляет чрезмерного труда», – подчеркнул Сергей Воронцов.

«В ДНР есть что-то вроде СМЕРШа, но я думаю, что там нужно повысить качество защиты. Но проблема еще и в том, что социальные связи с Украиной там все же не перерезаны, и четко разобраться, кто друг, кто враг, очень сложно. Ведь есть и представители Донбасса, которые воюют против народных республик, и, конечно же, они могут внедряться в ближний круг тех или иных лиц, которых хотят уничтожить. Например, в этом кафе «Сепар» совершить преступление могли только люди, которые входят в ближайшее окружение или пользовались доверием, чьи действия не стали бы отслеживать. Такая же ситуация с убийствами Гиви и Моторолы», – предположил Перенджиев.

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Яков Кедми отметил, что, не зная всех подробностей покушения на Захарченко, сложно сказать, была ли это профессиональная операция, или же она удалась не ввиду тщательной проработанности, а ввиду каких-то случайностей.

По словам Воронцова, противопоставлять диверсионной активности Украины необходимо порядок, качественную контрразведку и нормальную работу по защите своих лидеров. «Однако это достаточно сложный вопрос для небольшой территории с ограниченными ресурсами. Ведь совершить любое преступление, любой теракт стоит в тысячу миллионов раз дешевле, чем защитить человека», – резюмировал он.