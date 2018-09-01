Установлена личность второго погибшего при взрыве, унесшем жизнь Захарченко

Депутат Верховного совета провозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бриг сообщил, кем является второй погибший при взрыве в кафе в центре Донецка, при котором погиб глава ДНР Александр Захарченко.

«По последним данным, вместе с Александром Захарченко погиб его телохранитель», – сказал Бриг РИА «Новости».

Он уточнил, что при взрыве также пострадали 11 человек, шесть из них госпитализированы.

Ранее в субботу представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в результате покушения на Захарченко погибли два человека. Кто стал второй жертвой взрыва, он не уточнил.

Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какие последствия убийство Захарченко будет иметь для существования ДНР.