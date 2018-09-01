Увеличилось число жертв теракта в центре Донецка

Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в результате покушения на главу провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко погибли два человека, еще девять пострадали.

Басурин сообщил, что информация о числе пострадавших еще уточняется, потому что их развозили по разным больницам. По последним данным, в результате теракта погибли два человека, еще девять пострадали, передает ТАСС.

Он уточнил, что ранения пострадавших в основном «осколочные от стекол и каких-то предметов и ожоговые», но есть два человека, которые в тяжелом состоянии.

Представитель командования ДНР рассказал, что состояние министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева, также пострадавшего в результате взрыва, стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб в эту пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Ранее сообщалось, что в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб один человек, еще трое и пострадали.