Задержанные после убийства Захарченко признались в работе на Киев

Убийство главы провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко организовали силы специальных операций Украины, задержанные после взрыва в Донецке признались в этом, сообщил советник лидера ДНР Александр Казаков.

«Мы уже знаем инициатора – это Силы специальных операций», – сказал он РИА «Новости». Казаков отметил, что в ближайшее время может быть назван руководитель группы, а также курирующий офицер из ССО Украины.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, действительно ли это Силы специальных операций, Казаков заявил: «Да, это действительно так, те, кто задержан, дали признательные показания».

Казаков также сообщил, что донецкие власти работают в штатном режиме, соцвыплаты, выдачи пенсий и зарплат идут по плану. По его словам, сейчас самая главная задача – сохранение спокойствия, недопущение хаоса и беспорядков.

Он добавил, что силовые структуры провозглашенной Донецкой народной республики остаются в состоянии повышенной боевой готовности.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал в социальных сетях пост с намеком на причастность украинских спецслужб в убийству Захарченко.

Александр Захарченко погиб в пятницу в результате теракта, совершенного в центре Донецка. Также был убит телохранитель Захарченко. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какие последствия убийство Захарченко будет иметь для существования ДНР.