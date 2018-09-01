Советник Порошенко намекнул на причастность Киева к убийству Захарченко

Советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал в социальных сетях пост с намеком на причастность украинских спецслужб в убийству главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

На странице Бирюкова в Facebook появилась фотография генерал-майора Игоря Лунева, командующего силами специальных операций вооруженных сил Украины. «Обожаю эту фотку…» – написал советник главы украинского государства вскоре после того, как появились сообщения об убийстве Захарченко.

При этом в комментариях к записи Бирюков заявил о том, что пост якобы не связан с терактом в Донецке.

Напомним, Москва заявила, что за убийством главы ДНР стоит киевский режим, однако украинские власти свою причастность к теракту в Донецке отрицают. В Киеве и вовсе заявляли, что смерть Захарченко якобы могла быть инсценирована. При этом такой инсценировкой ранее на весь мир прославились именно украинские власти, когда подстроили смерть российского журналиста Аркадия Бабченко. Украинские интернет-пользователи тем временем поглумились над смертью главы ДНР.