Советник Порошенко намекнул на причастность Киева к убийству Захарченко

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НОВОСТЬ ЧАСА:После посадки в Сочи загорелся пассажирский Boeing
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Почему космическая броня не спасает МКС
«Сотрудник военной разведки» поднимает народ Америки на защиту Белого дома
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Легенда о великой интервенции
Дометий Завольский, историк-архивист
Красная риторика о злодействах Антанты внятно никак не подтверждается. Белые особо ужасны тем, что якобы пригласили интервентов. Интервенты особо ужасны тем, что якобы поддерживали белых. Подробности...
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Со смертью Захарченко закончился 2014 год. И речь не о календаре
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Погибший сегодня Захарченко – один из наших, кто решился на действия и взял на себя ответственность. Пусть это решение не принесло людям счастья. Но он один из немногих, кто оказался способен решение принимать. Подробности...
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Обложка Cosmopolitan с женщиной, которая весит 100+. Что не так?
Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Знаменитая плюс-сайз-модель Тесс Холидей появилась на обложке «Космо». Люди видят в этом торжество бодипозитива и изменение отношения к полным женщинам в обществе. Я вижу в этом булшит. Позвольте сказать, почему. Подробности...
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В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон
На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легкихПодробности...
Путин провел выходные на Енисее с Шойгу и Бортниковым
Путин провел выходные на Енисее в Туве с Шойгу и Бортниковым. Как рассказал его пресс-секретарь Песков, президент «походил по горам, полюбовался красотами». В течение двух дней его также сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оолПодробности...
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«Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска
Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в СетиПодробности...
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