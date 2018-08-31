В Киеве отреагировали на убийство Захарченко

Член коллегии министерства внутренних дел Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко считает, что смерть главы Донецкой народной республики Александра Захарченко якобы могла быть инсценирована.

«Не исключаю, что это, может, инсценировка убийства, преследующая определенные цели», – написал Геращенко в Facebook.

Он также написал о том, что Захарченко якобы могли убить его товарищи, «не поделив какую-то сферу криминального бизнеса».

Отметим, что инсценировкой убийства ранее прославилась Служба безопасности Украины. В конце мая в этой стране объявили, что российского журналиста Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Почти сутки его считали мертвым, пока журналист не появился на брифинге СБУ.

Напомним, в пятницу в ресторане «Сепар» в Донецке прогремел взрыв, при котором глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение и погиб. Москва заявила, что за убийством главы ДНР стоит киевский режим. Донецк пообещал отомстить за убийство Захарченко.