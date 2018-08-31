Донецк пообещал отомстить за убийство Захарченко

Председатель народного совета ДНР Денис Пушилин, комментируя убийство главы провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, пообещал, что Донец отомстит за это преступление.

«Это очередная агрессия со стороны Украины», – приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Пушилин уточнил, что взрыв, в результате которого погиб Захарченко, прогремел в 17.00.

«Донецк отомстит за это преступление», – добавил Пушилин.

Напомним, в пятницу в ресторане «Сепар» в Донецке прогремел взрыв, при котором глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение и погиб. Москва заявила, что есть все основания полагать, что за убийством главы ДНР Захарченко стоит киевский режим.