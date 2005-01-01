«Воскрешение» Бабченко вызвало в либеральном лагере взрыв отвращения

«Я из-за этой сволочи поседел во второй раз». «Мерзость». «Тухлая история». Все это – отзывы о скандале с «воскрешением Бабченко» и о нем самом среди тех, кто еще недавно восхищался сбежавшим на Украину журналистом. Устроенный СБУ спектакль вызвал в либеральном лагере настоящее замешательство.

Крайне эмоционально на трюк СБУ с «воскресшим» Бабченко отреагировал его друг и работодатель, бывший российский журналист Айдер Муждабаев. Напомним, именно он первым во вторник и распространил весть о гибели журналиста. Ныне он занимает пост замгендиректора телеканала ATR (аффилированного с запрещенным в России «Меджлисом крымско-татарского народа*»). Муждабаев еле сдерживал слезы, когда узнал о том, что его друг Аркадий мертв.

Но уже прошлой ночью Муждабаеву пришлось сменить слезы на сарказм – он сравнил «трагически погибшего» журналиста с персонажем комедии Эльдара Рязанова «Служебный роман».

Еще один друг Бабченко, также бывший российский журналист, а ныне сотрудник ATR Юрий Мацарский, с которым они подружились на войне в Южной Осетии, не спешит радоваться. «Я из-за этой сволочи поседел во второй раз. Надеюсь, в ближайшие часы я доберусь до этого мерзавца», – заявил Мацарский украинскому изданию «Гордон».

Добраться, впрочем, будет сложно, учитывая, что президент Петр Порошенко велел предоставить Бабченко охрану. Мацарский также сообщил, что Ольга, жена Бабченко, была в курсе инсценировки СБУ и лишь изображала безутешную вдову. «Более того, она еще и нас пыталась утешать», – возмущается журналист, вспоминая, как до четырех утра сидел с «вдовой» и отпаивал ее валерьянкой.

О воскресших тоже или хорошо, или ничего? Или о воскресших можно всякое? — Андрей Мальгин (@andrey_malgin) 30 мая 2018 г.

Интересно, а когда СБУ предъявит что-то такое серьезное по результатам операции «Убийство Бабченко», что хотя бы как-то сможет оправдать весь этот жестокий спектакль? Извините за такой вопрос по существу. — Рустем Адагамов (@adagamov) 31 мая 2018 г.

А журналист Александр Рыклин скорее был ироничен – в Facebook он сравнил «дезу», запущенную украинской спецслужбой, с театральной постановкой. А тех, кто принялся возмущаться ей, – с раскудахтавшимися курами. Недоумения и возмущения действительно было немало. Например, твит эмигрировавшего в Чехию блогера Рустема Адагамова мы не можем процитировать целиком по цензурным соображениям. «Ты теперь в Прагу не приезжай (а то будешь побит)», – предупредил Адагамов.

«Какой-то ерундой» назвал историю с Бабченко обозреватель «Эха Москвы» Антон Орех.

«Светская львица» и оппозиционная активистка Божена Рынска считает произошедшее не ерундой, а мерзостью. «Меня из-за смерти Бабченко трясло полночи... Сердце болело. А это всё постановка и комедия, вы хотите сказать? Ну и мерзость, ну и мерзость. Такими вещами не разыгрывают, не шутят. Это не повод для театральной постановки!.. Чума на оба ваших дома, товарищи», – написала Рынска в Facebook.

Другой «примадонне» оппозиции, Ксении Собчак, пришлось признать, что «Украине выгодно врать». Причина же в том, что Украина (по мнению Собчак) находится «в состоянии войны с Россией».

Другой статусный либерал, бывший вице-премьер Альфред Кох, известный своими русофобскими взглядами, назвал «убийство» Бабченко «тухлой историей». «Похоже, СБУ обосралась по-крупному. Пока еще трудно оценить реальный масштаб того вреда, который был нанесен репутации государственных органов Украины спектаклем, устроенным СБУ. Но уже сейчас понятно, что он огромен», – написал проживающий в Германии Кох в своем Facebook.

Колумнист «Эха Москвы», бывший народный депутат СССР и один из лидеров демократов начала 90-х годов Николай Травкин потребовал «железобетонные» доказательства причастности России к истории с «убийством» Бабченко. «Мужик какой-то признания дает, что 40 тыс. долларов от спецслужб России получил – и это достаточное доказательство? Да и без этого, мол, ясно, кто убийство готовил. Репутация – вот главный аргумент!» – возмущается Травкин. По его мнению, российские и украинские спецслужбы «в одном котле готовились», поэтому нельзя сказать, что Москва «врет на каждом шагу», а СБУ «честнейшие». «Так что ждем что-нибудь посущественнее. Не тот случай, когда достаточно идеологических пристрастий», – заключил Травкин.

Не только «гранды» несистемной оппозиции, но и маргиналы подвергли своего (похоже, теперь уже бывшего) соратника Бабченко остракизму. Бывшему российскому журналисту еще предстоит это осознать, украинские спецслужбы фактически выставили его на посмешище.