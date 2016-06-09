До «убийства Бабченко» СБУ совершила целую серию подобных инсценировок

«Цирк самого низкого пошиба, который расследует только те преступления, которые сам и организует». Так украинские эксперты иронизируют по поводу деятельности Службы безопасности Украины. Легко заметить, что фальшивое «убийство Бабченко» – самый громкий, но далеко не единственный пример целой серии подобных инсценированных СБУ преступлений.

Служба безопасности Украины давно превратилась то ли в дешевый цирк на службе «Его шоколадного величества» Петра Порошенко, то ли в некий театральный кружок. Кружок этот с каждым разом все больше и больше пытается удивить скучающую украинскую публику сценариями своих постановок.

Когда глава СБУ Василий Грицак (в прошлом водитель завхоза управления КГБ по Ровенской области УССР) возглавил украинскую контрразведку – его подчиненные в перерывах между рэкетом и крышеванием занимались инсценировками попроще. Например, экс-начальник генштаба Украины Владимир Замана рассказывал, что «эсбэушники сами закапывают оружие, а через пару дней откапывают перед телекамерами».

Но в какой-то момент Грицаку этого показалось мало, и он решил штурмовать новые вершины сценарного мастерства.

Например, в ноябре 2016 года в Киеве пропал кадровый офицер ФСБ Илья Богданов, перешедший на сторону Украины, которого «Альфа» якобы освобождала из рук злоумышленников, «действовавших в интересах России». После того как в социальных сетях поставили под сомнение официальную версию СБУ, самому Богданову пришлось признаться в инсценировке своего освобождения. «Я сразу сказал, что это инсценировка, – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Анатолий Шарий. – Мне тогда начали говорить: «Да что ты там рассказываешь...». Набросились на меня. А через пару дней СБУ признала, что это была инсценировка освобождения. Они постоянно этим занимаются».

Нельзя забыть и о том, как в феврале 2017 года российские спецслужбы «оказались виновными» в похищении замглавы фракции Блока Петра Порошенко в Раде Алексея Гончаренко. В итоге спецоперация оказалась инсценировкой СБУ, которая использовала Гончаренко в качестве наживки. Никто так и не подтвердил версию о «российском следе», – отмечает Шарий.

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Не менее эпичной по своему накалу была история с якобы готовящимся покушением на ближайшего соратника главы МВД Украины Антона Геращенко. Тогда Грицак поведал историю о том, как двое неизвестных в тесной работе с «куратором из Белгорода» планировали взорвать автомобиль Геращенко. И хотя СБУ публично не признала факт инсценировки, источники издания «Страна» в силовых ведомствах указывали на нее, а также на массу противоречий в деле о «покушении» на одного из кураторов сайта «Миротворец».

Театральные представления Грицака не ограничиваются одной Украиной. Была попытка выйти и на международный уровень. В июне 2016 года глава СБУ заявил о задержании на Украине особо опасного преступника из числа французских радикалов, который планировал 15 терактов во Франции накануне футбольного Евро-2016. Что самое интересное, три гранатомета, более 100 килограммов взрывчатки, детонаторы и несколько автоматов Калашникова этот бравый француз ранее получил фактически из рук самой СБУ.

Особняком стоит история с предотвращением намерений Надежды Савченко уничтожить руководство Украины путем обстрела здания Верховной рады с помощью минометов, что неминуемо привело бы к обрушению люстры на зал заседаний парламента и повлекло бы гибель представителей украинской элиты.

И наконец, самый свежий трюк – «воскрешение» Аркадия Бабченко. Не только за инсценировкой исполнения заказного убийства, но и за самим заказом «видны уши» СБУ. Анатолий Шарий рассказал, что в четверг опубликовал в «Твиттере» информацию, согласно которой человек, который задержан как организатор и передавал деньги киллеру, «лично считал, что работает на украинские спецслужбы».

«И более того, находясь в застенках, он сейчас готов предоставить полные анкетные данные человека, который курировал его от лица украинских спецслужб. И это большая проблема, потому что теперь СБУ надо его заткнуть или одно из двух», – говорит Шарий.

Собеседник подчеркивает: после появления информации, что Бабченко на самом деле жив, он сразу понял – «все это инспирировано Службой безопасности Украины». «Но я не думал, что они настолько тупые и пойдут на то, чтобы организатор был открыто завербован контрразведкой СБУ. Во всяком случае, у меня сейчас такая информация.

Поэтому они не показывают его и не озвучивают никаких его показаний, потому что он в истерике, его фактически подставили. В данный момент получается очень неприятная ситуация. Я думал, что они поступят тупо, но немножко умнее. Но понимаю, что они в открытую говорили ему, что типа надо помочь государству, нанять киллера. Киллер тоже их. Это была инсценировка, спектакль от начала и до конца», – уверен Шарий.

Он полагает, что история с Бабченко была придумана ради поднятия рейтинга президента Украины Петра Порошенко, «но на Запад это не прокатило, и весь мир в шоке от того, что они исполнили». «Это еще не конец, будет только хуже. Сейчас они пока что темники раскрывают: мол, как хорошо мы потроллили. Вы не потроллили, вы просто обгадились на весь мир, вот и все», – считает эксперт. По его словам, сейчас СБУ в чистом виде превратилась в цирк.

«Обратите внимание: ни одного настоящего убийства, покушения, взрыва они не могут расследовать. Они могут расследовать только то, что сами создают»,

– сказал Шарий.

В то же время журналист уверен, что все эти «операции» СБУ были придуманы не Грицаком, а его помощниками и соратниками. Сейчас известно, что история с походом Бабченко за хлебом была придумана Антоном Геращенко. «Тут интересно следующее: Геращенко, который не является сотрудником правоохранительных органов, тоже был посвящен в эту ситуацию. Об этом цирке, похоже, узнали все. Но Геращенко публиковал полные пафоса посты, уже зная, что все это инсценировка... Когда собирается компания из Геращенко, Шкиряка, Грицака и сотрудников администрации президента, то в итоге получается цирк самого низкого пошиба», – считает Шарий.