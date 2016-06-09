До «убийства Бабченко» СБУ совершила целую серию подобных инсценировок

Взгляд
31 мая, четверг  |  Последнее обновление — 18:08  |  vz.ru
Разделы

Чем российский бензин мешает Казахстану

Казахстан защищает свой рынок бензина от России Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
В Казахстане рассматривают меры ограничения поставок российского бензина, и это при том, что топливо из РФ поставлялось в страну десятилетиями. Почему Астане перестали нравиться российские нефтепродукты и какое отношение это имеет к росту цен на топливо внутри России? Подробности...
Перейти а раздел…

Как была организована инсценировка убийства Бабченко

Сама по себе инсценировка убийства Аркадия Бабченко была выполнена убедительно Фото: podrobnosti.ua
Если забыть о моральной стороне поступка СБУ, сам по себе спектакль с Бабченко с технической точки зрения надо признать удачным. Отдельные нюансы вызывали сомнение, но в целом публика поверила. Как именно и ради чего полиция организовывает подобные операции? Подробности...
Перейти а раздел…

Организаторам инсценировки убийства Бабченко отказало чувство меры

«Отдельные извинения моей жене. Олечка, прости, но здесь было без вариантов», – заявил БабченкоФото: Jörg Carstensen/DPA/Global Look Press
Служба безопасности Украины опубликовала заявление о том, что «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко было всего лишь имитацией. О ней не знали даже жена и мать псевдопокойника. Их в данной ситуации, пожалуй, жальче всего. И это не единственное, что можно сказать о воскрешении патентованного хама. Подробности...
Перейти а раздел…

Российская дипломатия на Ближнем Востоке близка к крупнейшему успеху за 30 лет

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с Сергеем Лавровым в Москве. Ряд СМИ описывают ее как «холодную»Фото: Natalia Kolesnikova/Reuters
Согласно ряду данных, России удалось почти невозможное: исключить из сирийского конфликта фактор ирано-израильского противостояния, что позволит перевести войну в решающую фазу и закончить процесс объединения страны. Но что именно Москва посулила Израилю? И правда ли то, что нам пришлось предать своего союзника – Иран? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

250-я годовщина русской «гибридной войны»

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Всякий раз давление Запада на население украинских территорий завершается всплеском народного гнева и приходом более или менее вежливых, но всегда неплохо вооруженных людей с северо-востока. Подробности...

Люди пришли выразить скорбь и ярость, а их грубо развели

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
История с инсценированной смертью журналиста Бабченко заставила меня задуматься вот о чем. «Градус» конфликта может быть разным. Откуда берется эта внутренняя потребность в возгонке именно градуса противостояния? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украина успешно продвигает свой новый имидж европейской Либерии

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
История «смерти» и «чудесного воскрешения» Бабченко еще долго будет объектом пристального внимания. Однако остается глобальный вопрос: как вообще могла произойти эта история? Как руководству СБУ могла в голову прийти эта идея? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 18 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Юнкер заявил об ответных мерах ЕС в отношении США
          Папа римский предостерег католиков от вмешательства в дела РПЦОрганизатор «убийства» Бабченко оказался поставщиком для «АТО»Москва ответила на призывы взять ответственность за крушение MH17CNN показал матерный ответ Бабченко британской прессе
          Словакия указала на «гнусное и циничное» поведение УкраиныПорошенко отказался от «двух крайностей» в ДонбассеЗидан уволился из мадридского «Реала»Сына экс-посла России на Украине избили в лицее на Рублевке
          США объявили о введении пошлин на сталь из ЕСПознер рассказал об опасности случайной Третьей мировой войныНазваны сроки строительства подлодки «Хаски» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»Стало известно о желании Трампа ввести санкции для немецкого автопрома

          новое поколение


          Эротическая фотомодель отправлена в СИЗО за насилие над полицией

          «скрутили руки»


          Омбудсмен отреагировала на жестокое задержание инвалида-аутиста

          ордер на Браудера


          В Госдуме ответили на призыв Макфола исключить Россию из Интерпола

          «убийство» Бабченко


          Кремль предложил главе СБУ ответить за слова

          «Это наша земля»


          Асад сказал, как заставить американцев уйти из Сирии

          «империя варваров»


          Украинский министр призвал «сжечь Москву»

          «психиатрический синдром»


          Постпред России при ООН поставил Украине диагноз

          Война на Украине


          Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ под Горловкой

          «смерть» и «воскрешение» Бабченко


          Ирина Алкснис: Почему операции российских спецслужб вызывают интерес, а в случае СБУ – хохот

          «мистический ореол»


          Егор Холмогоров: Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

          «влиятельный гуру»


          Сергей Худиев: Сочетание духовного наставника и экономического советника опасно

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          До «убийства Бабченко» СБУ совершила целую серию подобных инсценировок

          «Шоу» шефа СБУ Грицака не ограничивается одной лишь Украиной   31 мая 2018, 16:25
          Фото: Sergii Kharchenko/Zuma/Global Look Press
          Текст: Алексей Нечаев,
          Никита Коваленко

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Цирк самого низкого пошиба, который расследует только те преступления, которые сам и организует». Так украинские эксперты иронизируют по поводу деятельности Службы безопасности Украины. Легко заметить, что фальшивое «убийство Бабченко» – самый громкий, но далеко не единственный пример целой серии подобных инсценированных СБУ преступлений.

          Служба безопасности Украины давно превратилась то ли в дешевый цирк на службе «Его шоколадного величества» Петра Порошенко, то ли в некий театральный кружок. Кружок этот с каждым разом все больше и больше пытается удивить скучающую украинскую публику сценариями своих постановок.

          Когда глава СБУ Василий Грицак (в прошлом водитель завхоза управления КГБ по Ровенской области УССР) возглавил украинскую контрразведку – его подчиненные в перерывах между рэкетом и крышеванием занимались инсценировками попроще. Например, экс-начальник генштаба Украины Владимир Замана рассказывал, что «эсбэушники сами закапывают оружие, а через пару дней откапывают перед телекамерами».

          Но в какой-то момент Грицаку этого показалось мало, и он решил штурмовать новые вершины сценарного мастерства.

          Например, в ноябре 2016 года в Киеве пропал кадровый офицер ФСБ Илья Богданов, перешедший на сторону Украины, которого «Альфа» якобы освобождала из рук злоумышленников, «действовавших в интересах России». После того как в социальных сетях поставили под сомнение официальную версию СБУ, самому Богданову пришлось признаться в инсценировке своего освобождения. «Я сразу сказал, что это инсценировка, – напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Анатолий Шарий. – Мне тогда начали говорить: «Да что ты там рассказываешь...». Набросились на меня. А через пару дней СБУ признала, что это была инсценировка освобождения. Они постоянно этим занимаются».

          Нельзя забыть и о том, как в феврале 2017 года российские спецслужбы «оказались виновными» в похищении замглавы фракции Блока Петра Порошенко в Раде Алексея Гончаренко. В итоге спецоперация оказалась инсценировкой СБУ, которая использовала Гончаренко в качестве наживки. Никто так и не подтвердил версию о «российском следе», – отмечает Шарий.

          Не менее эпичной по своему накалу была история с якобы готовящимся покушением на ближайшего соратника главы МВД Украины Антона Геращенко. Тогда Грицак поведал историю о том, как двое неизвестных в тесной работе с «куратором из Белгорода» планировали взорвать автомобиль Геращенко. И хотя СБУ публично не признала факт инсценировки, источники издания «Страна» в силовых ведомствах указывали на нее, а также на массу противоречий в деле о «покушении» на одного из кураторов сайта «Миротворец».

          Театральные представления Грицака не ограничиваются одной Украиной. Была попытка выйти и на международный уровень. В июне 2016 года глава СБУ заявил о задержании на Украине особо опасного преступника из числа французских радикалов, который планировал 15 терактов во Франции накануне футбольного Евро-2016. Что самое интересное, три гранатомета, более 100 килограммов взрывчатки, детонаторы и несколько автоматов Калашникова этот бравый француз ранее получил фактически из рук самой СБУ.

          Особняком стоит история с предотвращением намерений Надежды Савченко уничтожить руководство Украины путем обстрела здания Верховной рады с помощью минометов, что неминуемо привело бы к обрушению люстры на зал заседаний парламента и повлекло бы гибель представителей украинской элиты.

          И наконец, самый свежий трюк – «воскрешение» Аркадия Бабченко. Не только за инсценировкой исполнения заказного убийства, но и за самим заказом «видны уши» СБУ. Анатолий Шарий рассказал, что в четверг опубликовал в «Твиттере» информацию, согласно которой человек, который задержан как организатор и передавал деньги киллеру, «лично считал, что работает на украинские спецслужбы».

          «И более того, находясь в застенках, он сейчас готов предоставить полные анкетные данные человека, который курировал его от лица украинских спецслужб. И это большая проблема, потому что теперь СБУ надо его заткнуть или одно из двух», – говорит Шарий.

          Собеседник подчеркивает: после появления информации, что Бабченко на самом деле жив, он сразу понял – «все это инспирировано Службой безопасности Украины». «Но я не думал, что они настолько тупые и пойдут на то, чтобы организатор был открыто завербован контрразведкой СБУ. Во всяком случае, у меня сейчас такая информация.

          Поэтому они не показывают его и не озвучивают никаких его показаний, потому что он в истерике, его фактически подставили. В данный момент получается очень неприятная ситуация. Я думал, что они поступят тупо, но немножко умнее. Но понимаю, что они в открытую говорили ему, что типа надо помочь государству, нанять киллера. Киллер тоже их. Это была инсценировка, спектакль от начала и до конца», – уверен Шарий.

          Он полагает, что история с Бабченко была придумана ради поднятия рейтинга президента Украины Петра Порошенко, «но на Запад это не прокатило, и весь мир в шоке от того, что они исполнили». «Это еще не конец, будет только хуже. Сейчас они пока что темники раскрывают: мол, как хорошо мы потроллили. Вы не потроллили, вы просто обгадились на весь мир, вот и все», – считает эксперт. По его словам, сейчас СБУ в чистом виде превратилась в цирк.

          «Обратите внимание: ни одного настоящего убийства, покушения, взрыва они не могут расследовать. Они могут расследовать только то, что сами создают»,

          – сказал Шарий.

          В то же время журналист уверен, что все эти «операции» СБУ были придуманы не Грицаком, а его помощниками и соратниками. Сейчас известно, что история с походом Бабченко за хлебом была придумана Антоном Геращенко. «Тут интересно следующее: Геращенко, который не является сотрудником правоохранительных органов, тоже был посвящен в эту ситуацию. Об этом цирке, похоже, узнали все. Но Геращенко публиковал полные пафоса посты, уже зная, что все это инсценировка... Когда собирается компания из Геращенко, Шкиряка, Грицака и сотрудников администрации президента, то в итоге получается цирк самого низкого пошиба», – считает Шарий.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............