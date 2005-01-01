Почему часть россиян думает, что «во всем виноват Кремль»

Взгляд
30 мая, среда  |  Последнее обновление — 22:14  |  vz.ru
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Европа дождалась альтернативы российскому газу

У «Турецкого потока» появился реальный конкурентФото: president.az
В Баку официально открыли «Южный газовый коридор», по которому в Турцию и Европу пойдет азербайджанский газ. В отличие от дорогого американского СПГ, новый трубопроводный игрок может составить реальную конкуренцию российскому газу. Выдержит ли «Газпром» появление соперника? Или экспорт российского газа в Европу начнет падать?  Подробности...
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Бесполезно вырывать из рук Трампа «подарки для Путина»

Владимир Путин не ждет подарков от Дональда ТрампаФото: Carlos Barria/Reuters
Трамп не должен делать подарки Путину – такое предостережение прозвучало из Старого Света. Европейские атлантисты опасаются за будущее НАТО и призывают американского президента воздержаться от заявлений, которые могли бы быть выгодны России. Получается, западные элиты так и не поверили в искренность заявлений Трампа о его приверженности атлантической солидарности. Почему? Подробности...
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Смерть Аркадия Бабченко является поводом для сочувствия

Последнее публичное высказывание Аркадия Бабченко получилось максимально символичнымФото: facebook.com/babchenkoa
В Киеве убит журналист. В Киеве убит гражданин России. В последние годы подобное происходит регулярно. На этот раз убит российский журналист Аркадий Бабченко. Одни сейчас злословят в его адрес, как любил злословить он сам, другие обвиняют в произошедшем Россию. Не правы ни те ни другие. Подробности...
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Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России

Демонстрация украинских ВВС была эффектной, но вряд ли она подкреплена реальной силойФото: кадр из видео
Украина провела учения боевой авиации в небе над Донбассом. Судя по официальным видеороликам, в них приняли участие штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители МиГ-29. Источники газеты ВЗГЛЯД сообщают, что ВВС Украины активизировались в Донбассе с середины мая. Цели Киева можно предугадать, но есть ли у них средства для атак с воздуха? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Жив Бабченко. «Абрамс» на Красной площади не отменяется?

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
История со свежеожившим, вроде как застреленным в спину господином «А вот мой Яндекс-кошелёк» Аркадием Бабченко – удивительный пример выстрела себе в ногу. Ну и, конечно, возникают вопросы – будут ли извиняться все те, кто уже назначил виноватых? Подробности...

Каким богам молился Аркадий Бабченко

Андрей Бабицкий, журналист
Российскому оппозиционеру, если он хочет бороться с «кровавым режимом», намного безопасней заниматься любимым делом не в Киеве, а дома или где-нибудь на благословенном Западе. Но выбраться на Запад не так-то просто. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские), каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

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          НОВОСТЬ ЧАСА:Литва раскритиковала инсценировку убийства Бабченко
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          на ваш взгляд


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          Почему часть россиян думает, что «во всем виноват Кремль»

          Аркадий Бабченко и глава СБУ Василий Грицак на пресс-конференции в Киеве   30 мая 2018, 21:25
          Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Инсценировка убийства Аркадия Бабченко высветила важную проблему. После каждого убийства оппозиционно настроенных российских журналистов или политиков звучат обвинения в адрес Кремля – вот вы и убили. Для небольшой, но активной части нашего общества действует презумпция виновности в отношении того, что они называют «кровавым режимом». Откуда взялось подобное убеждение?

          Аркадий Бабченко сыграл злую шутку с самим собой – никакой веры в «российский заказ» на его убийство нет, а вот отношение к нему, и так бывшее более чем негативным, станет еще хуже. Упадет и доверие к СБУ. А самый страшный суд ждет Бабченко в его собственной душе (но об этом даже страшно подумать).

          Но кроме личных моральных качеств Бабченко есть и его общественная позиция, те взгляды, которые он отстаивал, в том числе и таким невообразимым способом. «Россия способна на любое зло, на любое убийство». Можно ли объяснить Аркадию Бабченко, что Павла Шеремета и Анну Политковскую убил не Владимир Путин?

          Ему лично – вряд ли. Ведь ему даже пришла в голову мысль, что собственная «смерть» может стать в глазах единомышленников очередным звеном в цепи «доказательств преступлений путинского режима».

          Десятки, сотни тысяч его единомышленников в России продолжают верить в то, что «дотянулся проклятый Путин» (пускай не до Бабченко, но до всех его «предшественников»). Что является первопричиной такой убежденности?

          Если на Западе мы можем говорить о сознательно культивируемой русофобии, для которой специально подбираются или фабрикуются необходимые «свидетельства», то внутри России мы имеем дело все-таки с более сложной мотивацией. Понятно, что внешняя и внутрироссийская русофобии связаны между собой – например, миф об убийстве Иваном Грозным своего сына родился у англичан, а со временем стал важным компонентом уже российской мифологии. И наоборот – очень часто мифы, рожденные в России в ходе внутриполитической борьбы, экспортировались на Запад, там оформлялись и возвращались к нам уже в виде «объективного анализа». Но если мы посмотрим на сегодняшний день – что заставляет людей видеть то, чего нет?

          Нет ни одного серьезного аргумента в пользу того, зачем России было бы нужно убивать в Киеве журналиста Шеремета или депутата Вороненкова – но их убийства тут же вешаются на Кремль. В этих киевских убийствах, как и в случае со Скрипалями, наиболее убедительной кажется как раз версия о сознательной провокации, направленной на демонизацию Путина и России как таковой. История знает массу подобных примеров тайных операций (естественно, не только в отношении нашей страны, но в данном случае нас волнуют наши дела).

          Понятны мотивы геополитических противников России – убийство того, кто был противником власти, легче всего свалить на «кровавый режим». Этот прием применялся в XIX веке, в XX, используют его и сейчас. Переубеждать иностранцев бессмысленно – не обычных рядовых граждан западных стран, а тех, кто организует подобные провокации и координирует политические и пропагандистские кампании.

          Но со своими, российскими гражданами, убежденными в том, что «во всем виноват Кремль», можно и нужно говорить.

          Да, их немного. Несколько процентов от населения России. И среди них, конечно, есть и те, кто хорошо понимает, насколько беспочвенны и надуманны подобные обвинения – но активно их распространяет. Подобные люди принадлежат к двум категориям: сознательные сторонники дискредитации власти с целью ее свержения или банальная «пятая колонна», то есть люди, выступающие как агентура иностранных спецслужб. Но таковых совсем немного – едва ли сотня тысяч от тех пары миллионов, для которых «Бабченко убил Путин». Но остальные, обычные граждане, охотно верящие в подобное – что ими движет?

          Было бы ошибкой считать, что просто ненависть к Путину (который в их представлении «взорвал дома» и убивает своих критиков и противников). Да, конечно, российский президент часто вызывает у этой публики просто физическое отвращение, в их глазах он олицетворяет все то, чего они боятся и ненавидят. «Тиранию, насилие власти, русскую дикость» – всё это смешивается в разной пропорции в их мировоззрении.

          В истории России, конечно, можно найти массу примеров страшной жестокости, разгула насилия, убийств политических оппонентов и врагов власти. Но, будучи честным, нужно признать, что то же самое, причем зачастую в гораздо больших масштабах, мы видим в истории практически любой крупной или значимой страны. Нет никакого особого коварства и жестокости русской власти. Страшные жертвы гражданской войны вызваны как раз распадом страны, отсутствием единоначалия и борьбой за власть. Последним проявлением государственного насилия был 1937-й – но и он во многом был предопределен как раз трагедией 17-го года.

          Нынешняя русская власть, выросшая из смуты 90-х и распада страны, не то что не кровожадна – она максимально гуманна. Те проблемы, которые достались ей от распада страны и лихих 90-х, можно было попробовать решать при помощи ограниченного насилия – карт-бланш от народа на это у Путина был. Но «путинские чекисты» даже и не пытались прибегать к нему, проведя переход страны от развала к порядку практически бескровно.

          Мифы о преследовании оппозиции при Путине можно рассказывать только тем, кто не жил в 90-е – тогда оппозиционной правившим либералам прессы физически не существовало. «Преследованием» и «тиранией» потерявшие власть и контроль над пропагандой либералы называют восстановление конституционного порядка. Власть при опоре на абсолютное большинство народа стала продвигать те ценности и ту модель государственного устройства, которая отвечает национальным интересам. Потеря власти меньшинством, захватившим ее на крутом вираже русской истории, – не репрессии, а спасение России.

          Но почему же проигравшие (те, кто потерял возможность управлять Россией и направлять ее, сохранившие при этом не только жизни, но и материальные ценности, вырванные из общего котла государственной собственности) приписывают нынешней власти коварство и жестокость? Чтобы оправдать собственное поражение. Ведь иначе придется признать, что виной всему русский народ. Отвергший их, не разделяющий их взгляды и осуждающий их дела.

          Поэтому им и нужно демонизировать Путина, Кремль, власть в целом – вот, я жертва, мне не дают делать то, что я хочу, мне душно, меня хотят убить. На следующем шаге переходят к обличению уже и всего народа как такового – быдло, не ценит настоящих героев, любит кнут, продолжает поддерживать Путина. К этому рано или поздно скатываются все оголтелые «борцы с режимом». Признать свое несовпадение с запросами и чаяниями народа им не хватает духа.

          А когда и этого становится мало, начинают выдумывать, инсценировать «преступления власти» – как это сделал Аркадий Бабченко. Удивительным образом не понимая, что подобными действиями морально уничтожают не только самих себя, но и подрывают остатки доверия к своим прошлым обличениям.

          Хотя, может быть, побочным эффектом от таких выходок станет то, что хотя бы часть доверяющей им публики отшатнется в ужасе от недавних кумиров – и перестанет подходить к собственной Родине с презумпцией виновности.


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