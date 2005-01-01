«Оживший» Бабченко спровоцировал волну шуток в соцсетях

Новость о том, что Аркадий Бабченко жив, а его смерть была инсценировкой, вызвала шквал комментариев в Сети.

«Рано мы Бабченко похоронили. Оказывается, жив-здоров и уже появился на украинских телеканалах с довольной рожей. Хохлы инсценировали убийство для задержания киллера, якобы работавшего на российские спецслужбы. Ну, все понятно», – написал ополченец Александр Жучковский «ВКонтакте».

«Давайте вы все будете так умирать, как Бабченко. А по-другому умирать не будете никогда», – написала Тоня Самсонова, журналист радиостанции «Эхо Москвы» в Twitter.

Не обошлось и без шуток на тему внезапно «ожившего» журналиста:

«Привет, я жив. И вот мой Яндекс-кошелек», – написали авторы Telegram-канала «Смыслы».

«Яка держава, такий і Джон Сноу», – пошутил журналист Николай Гурьянов в Facebook.

«СБУ готовит пресс-конференцию с участием Виктора Цоя, Элвиса Пресли и вернувшегося из Антарктиды Гитлера», – пишут авторы Telegram-канала «Майор и генерал».

«Впервые наблюдаю настолько сильную и точную визуализацию выражения «Жил грешно и умер смешно», – сообщил блогер Станислав Яковлев в Facebook.

«СБУ вручит премии авторам лучших некрологов об Аркадии Бабченко на украинском языке», – шутят авторы Telegram-канала «Могучий Сноб».

У меня кошка когда на кухне под столом насрет, ровно такой вид имеет. pic.twitter.com/dX92Xo5UDA — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 30 мая 2018 г.

Журналист Анатолий Шарий назвал происходящее «цирком»:

«Не можешь раскрыть заказное убийство – придумай его и «раскрой». Они, вероятно, полагают, что мир оценит этот тупой цирк?» – написал он в Facebook

«Ну вот и ладненько. Жив – и пусть земля ему стекловатой, как говорится. Все-таки приятно, что мир становится гуманнее. Раньше, чтобы устроить мощную геополитическую провокацию, людей реально убивали. Бывало, десятками. Теперь все проще и милее – спрятал какого-нибудь скрипалебабченко на пару дней – и все, тяни зачетку», – отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram.

«Бубликов сначала умер, а потом он не умер» (c) Дай ему б-г здоровья, конечно, и счастья полный Яндекс-кошелек. Но то, что из-за этого псевдоубийства вчера рабочий день удлинился на час (а у кого-то и на всю ночь), вот этого мы «покойному» никогда не простим», – сообщил журналист Михаил Мошкин в Facebook.

«Хорошая новость с Бабченко состоит в том же, что и в случае с мальчиком и волками. В следующий раз никто плакать уже не будет. А главное – никто не будет называть его «журналистом», поскольку это обычный сотрудник иностранных спецслужб, задействованный в политической провокации. Причем после этого цирка и веры в «российские спецслужбы организовали убийство» (мне нравится, кстати, «организовали», а не «готовили») не будет, конечно, ни у кого. И даже рукопожатные плакальщики себя как-то неловко почувствуют. Утрутся, конечно, но почувствуют неловко», – написал в Facebook публицист Егор Холмогоров.

В среду глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист Аркадий Бабченко, о смерти которого сообщалось накануне, жив, а его гибель была спланированной инсценировкой. «Воскресший» явился на пресс-конференцию.

Напомним, вечером во вторник Киев официально сообщил, что в столице Украины журналисту Аркадию Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина. Украинская полиция назвала даже первые версии убийства, составила фоторобот предполагаемого убийцы. Появились и фотографии тела с места убийства.

Более того, Украина выразила уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.