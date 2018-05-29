Опубликовано фото убитого Бабченко

В Сети опубликована фотография тела Аркадия Бабченко, которого застрелили в Киеве.

Снимок опубликован Telegram-каналом «Незыгарь» (фотография содержит сцену жестокости – прим. ВЗГЛЯД).

Напомним, Бабченко был убит в Киеве на пороге своей квартиры. Украинская полиция назвала первые версии убийства. В России также открыто уголовное дело.