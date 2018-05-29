Украинская полиция назвала «очевидную» версию убийства Бабченко

Руководитель ГУ нацполиции в Киеве Андрей Крищенко назвал «первую и очевидную» версию убийства журналиста Аркадия Бабченко.

«Первая версия и очевидная – это профессиональная деятельность», – приводит его слова «112 Украина».

При этом начальник главка уточнил, что пока «рано строить какие-то конкретные версии».

Крищенко заявил, что убийца мог иметь сообщников, передает РИА «Новости».

Полиция «прорабатывает прилегающую территорию и место преступления, дом, устанавливает наличие видеокамер», сообщил он. Позднее, когда будут «проанализированы все собранные материалы», следователи смогут «строить какие-то конкретные версии».

Крищенко рассказал, что супруга погибшего «находится в шоковом состоянии» и пока «не может предоставить показания». С ней работают психологи.