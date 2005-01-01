Озвучены подробности убийства Аркадия Бабченко

В украинской полиции рассказали о том, как был убит Аркадий Бабченко, убийство произошло в Днепровском районе Киева.

Представитель полиции Ярослав Тракало сообщил, что во время убийства супруга Бабченко «была в ванной комнате».

«Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови», – приводит слова Тракало «Дождь» со ссылкой на «Украинскую правду».

Женщина вызвала скорую помощь, но Бабченко скончался по дороге в больницу.

«На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства», – сообщили в полиции.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко рассказал в Facebook, что Бабченко был застрелен на пороге квартиры – «в доме закончился хлеб», и журналист «пошел в магазин», но «убийца его поджидал на лестничной клетке».

«Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко», – говорится в сообщении Геращенко.

Депутат подчеркнул, что заниматься расследованием будут «лучшие следователи».

Бабченко он называет «Другом Украины» и «мучеником за свободу и процветание России и мир на Украине».

«Очевидно, что одной из версий будет – действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и на Украине», – говорится в сообщении.