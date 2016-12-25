Раненный в Киеве неизвестными журналист Аркадий Бабченко скончался, сообщили на Украине со ссылкой на депутата Верховной рады Антона Геращенко.

«Аркадий Бабченко убит. Подтвердил только что Антон Геращенко», – написала в своем Facebook журналист Ирина Ромалийская.

Начальник отдела коммуникации в главном управлении Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила также, что во вторник в Киеве совершили покушение на гражданина России, «ведущего одного из телеканалов», 1977 года рождения.

«От полученного ранения потерпевший скончался в карете скорой. ЧП произошло на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе столицы», – сообщила она в своем Facebook.

По ее словам, в полицию позвонили врачи, которым женщина сообщила об обнаружении своего мужа в крови в своем доме.

Ранее сообщалось, что Бабченко получил ранение.

Бабченко уехал из России в феврале 2017 года после якобы «неоднократно поступавших угроз в его адрес» в связи с высказыванием о катастрофе Ту-154 над Черным морем: тогда он заявил, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова не достойны сожаления.

С августа 2017-го жил в Киеве, где в октябре стал ведущим программы «Prime: Бабченко» на крымско-татарском телеканале ATR.

Бабченко известен своими одиозными русофобскими заявлениями, за которые просил читателей переводить ему деньги.