В Аркадия Бабченко стреляли в Киеве

В журналиста и писателя Аркадия Бабченко, который находится в Киеве, стреляли, он госпитализирован.

«В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда», – сообщил в своем Facebook журналист Айдер Муждабаев.

Информацию подтверждает портал InfoResist со ссылкой на источники.

О состоянии журналиста ничего не известно.

Бабченко – военный журналист. В феврале 2017 года он сообщил, что уехал из России из-за неоднократно поступавших угроз в его адрес после высказывания о катастрофе Ту-154 над Черным морем, когда он заявил, что летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова не достойны сожаления.

Некоторое время жил в Праге, в Израиле, с августа 2017-го – в Киеве.

С октября 2017 года – ведущий программы «Prime: Бабченко» на крымско-татарском телеканале ATR.

Бабченко известен своими одиозными русофобскими заявлениями, за которые просит читателей переводить ему деньги. Еще до отъезда из России в его отношении в 2012 году было возбуждено уголовное дело по статье «призывы к массовым беспорядкам».