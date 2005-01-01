Бабченко убили в его «второй день рождения»

Журналист Аркадий Бабченко, убитый во вторник в Киеве, считал 29 мая «вторым днем рождения», так как ровно четыре года назад избежал гибели.

В Facebook Бабченко рассказал, что «четыре года назад генерал Кульчицкий не взял» его на вертолет, так как «из-за перегруза» уже «не было места».

«Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун», – говорится в сообщении.

Бабченко сопроводил запись снимком вертолета, отметив, что «часа через два после этой фотографии ее («вертушку» – прим. ВЗГЛЯД) сбили». В результате падения вертолета погибли 14 человек.

«А мне повезло. Второй день рождения, получается», – написал Бабченко в день своего убийства.