СК открыл дело об убийстве Бабченко в Киеве

Открыто уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Петренко напомнила, что в соответствии с российскими законами СК «полномочен расследовать преступления» против россиян, совершенные за пределами страны, сообщается на сайте СК.

Кроме того, она подчеркнула, что Бабченко – не первый россиянин, убитый на Украине за последние годы. В частности, убиты были также журналист Павел Шеремет и экс-депутат Денис Вороненков.

По словам Петренко, СК не собирается «оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России».

Напомним, Бабченко убили в его «второй день рождения». Журналиста застрелили на пороге квартиры. На данный момент украинская полиция связывает преступление с профессиональной деятельностью Бабченко.