МИД раскритиковал «киевский режим» за безнаказанность убийц журналистов

Насилие в отношении сотрудников СМИ на Украине неуклонно растет, заявил МИД России, комментируя убийство россиянина Аркадия Бабченко, которое произошло в Киеве.

МИД в сообщении на своем сайте подчеркнул постоянный рост «уровня физического насилия, убийств в отношении работников СМИ» на Украине. При этом «расследования не приводят к наказанию преступников».

Российская сторона раскритиковала «киевский режим» за то, что «кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной».

МИД потребовал от Киева «приложить все усилия к оперативному расследованию».

В министерстве выразили надежду на то, что «международные инстанции и НПО» проконтролируют расследования.

МИД выразил соболезнования родным и близким Бабченко.