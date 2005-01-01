Премьер Украины заявил о причастности России к убийству Бабченко

Глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством Аркадия Бабченко стоит Россия, министр иностранных дел Украины Павел Климкин также заявил о «разных тактиках» России.

«Убежден, русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности», – заявил Гройсман в Facebook.

Он назвал Бабченко «настоящим другом Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии».

Климкин на заседании СБ ООН признал, что пока рано говорить о том, кто может стоять за убийством Бабченко в Киеве. По словам министра, Россия «всегда видела врага» в Бабченко, передает РИА «Новости».

«Зная схожие случаи, у нас есть веские причины говорить о том, что Россия предпринимает разные тактики для дестабилизации ситуации на Украине», – заявил Климкин.

Он сказал, что Бабченко получал в России угрозы в отношении себя и своей семьи. По словам Климкина, Бабченко «продолжал бороться за демократическую Россию из Украины».

Перед этим постпред России при ООН Василий Небензя высказал предположение, что Киев обвинит Москву в убийстве Бабченко, поскольку подобное «уже происходило не раз». Небензя отметил, что сотрудники СМИ бегут с Украины «от преследований, а если нет, их арестовывают, как Кирилла Вышинского, украинского гражданина, главу «РИА Новости Украина», передает ТАСС.

Напомним, Бабченко был убит в Киеве на пороге своей квартиры. Опубликованы фото тела с места убийства и фоторобот предполагаемого убийцы.