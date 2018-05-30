Составлен фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко

МВД Украины опубликовало фоторобот мужчины, которого подозревают в убийстве журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Фоторобот опубликован в Facebook МВД Украины.

Первый замглавы нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция устанавливает «свидетелей и обстоятельства произошедшего», передает РИА «Новости».

Как следует из опубликованных данных, в убийстве подозревается мужчина 40–45 лет с седой бородой и в темно-синей бейсболке. Рост – 175–180 сантиметров, телосложение среднее, «имеется живот». Был одет в джинсовую куртку и джинсы.

Указанные данные написаны на листе с фотороботом. Отметим, что информация изложена на русском языке.