Бабченко оказался жив

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист Аркадий Бабченко, о смерти которого сообщалось накануне, жив. Журналист явился на пресс-конференцию.

Глава СБУ пояснил, что спецслужба заранее получила информацию, что готовится убийство Бабченко, и предотвратила его, а информация о гибели журналиста являлась частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение, передает РИА «Новости».

«Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киеве. Прямо сейчас продолжаются следственные действия с этим гражданином», – заявил также Грицак.

Он добавил, что сейчас ведутся обыски по месту проживания и месту временного пребывания задержанного.

Грицак также заявил, что заказчики покушения на журналиста Бабченко планировали убийство 30 человек на территории Украины.

Напомним, вечером во вторник Киев официально сообщил, что в столице Украины журналисту Аркадию Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина. Украинская полиция назвала даже первые версии убийства, составила фоторобот предполагаемого убийцы. Появились и фотографии тела с места убийства.

Более того, Украина выразила уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о странностях в деле об убийстве Бабченко.