В деле об убийстве Бабченко замечены странности

Убийство в Киеве журналиста Аркадия Бабченко немедленно породило в определенных кругах привычную уверенность: где-то здесь имеется «российский след», а может быть, и «рука Кремля». Это не единственный абсурд вокруг данного преступления. В самих обстоятельствах убийства и в способах его расследования уже замечены нестыковки, нелепости и странные обстоятельства.

Странности и нестыковки

Обстоятельства гибели Бабченко сразу, даже через несколько часов после совершения преступления, стали вызывать массу вопросов.

Например, как сообщает украинское издание «Страна.UA» со ссылкой на близких журналиста, «его поход в магазин за хлебом был спонтанным. И, как следует из хронологии событий, осуществлен уже после того, как Бабченко изначально вернулся домой». То есть, в общем-то, если бы журналисту не нужно было идти в магазин – он бы остался жив?

Вызывает вопросы и попавшая в Сеть фотография раненого Бабченко, лежащего в луже крови в коридоре своей квартиры. Как утверждает столичная полиция, во время убийства супруга журналиста была в ванной комнате, услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови, после чего вызвала скорую. При этом отмечается, что супруга находилась в состоянии шока, и вряд ли ей в этот момент пришла бы в голову идея сфотографировать раненого мужа. Кто сделал этот снимок?

Кроме того, характер ранений в районе позвоночника и области сердца ставит под сомнение заявление силовиков о том, что Бабченко умер не на месте, а в карете скорой помощи.

И еще больше вопросов добавляет тот факт, что киевские полицейские посещали дом Бабченко утром в день убийства, якобы чтобы найти видео с камер наблюдения. При этом в рамках какого дела правоохранители посещали этот дом – не уточняется.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, что обстоятельства убийства выглядят «чрезвычайно странно». Сначала сообщалось, что Бабченко умер в машине скорой помощи по дороге в больницу, однако потом появляется фотография, где он лежит уже мертвый в квартире. «А если он не мертвый, почему ему никто помощь не оказывает?» – недоуменно задался вопросом Погребинский.

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Кроме того, как только стало известно об убийстве, множество людей, журналистов и зевак топтались возле подъезда этого дома рядом с машиной полиции. «Если бы была возможность найти какие-то следы убийцы, уже было поздно. Там все было затоптано. Все это ужасно непрофессионально», – резюмировал эксперт.

Что касается причин и мотивов преступления, то украинские правоохранительные органы связали убийство с журналистской деятельностью Бабченко. Кроме того, они отметили, что убийца, скорее всего, был профессионалом.

Сплетни в виде версий

Украинские провластные эксперты, журналисты и политики первым делом, конечно же, обвинили в случившемся российские спецслужбы и Кремль. Для этого у них было готово и простое объяснение – в последние годы политика Москвы была главным объектом критики со стороны Бабченко. Данную ситуацию очень точно охарактеризовал независимый украинский журналист Анатолий Шарий, отметивший, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию», ввиду чего киевские силовики тратят всего лишь «10 минут на раскрытие».

«Я лично исключаю причастность российских спецслужб к убийству Бабченко. Сказать, что записи Бабченко на Facebook наносили какой-то урон Кремлю и что он, как я сегодня уже слышал, был «личным врагом Владимира Путина»... Не думаю, что Путин просматривал Facebook Бабченко, который хейтил Россию.

К слову, хейтить власть – это нормально и отлично, но хейтить страну и народ, желать стране распасться на куски и сгореть в огне – это ненормально, это нездоровое желание, это перебор, передоз», – заявил Шарий газете ВЗГЛЯД.

«Я не думаю, что он был какой-то серьезной фигурой, которую нужно было срочно вырубить российским спецслужбам. Еще меня удивляет и напрягает некая странная закономерность. В России их не убивают, на Украине – убивают. Почему же их не убивают в России?» – задался вопросом собеседник.

Член Гуманитарного совета при президенте Украины, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что мгновенное возникновение версии о российском следе его не удивляет. «Это обычно. В условиях, когда градус напряжения между Украиной и Россией повышен, сразу же возникает вопрос российского следа», – указал он. Однако главное, чтобы грамотно было проведено следствие, добавил собеседник.

«Подозрительный момент заключается в том, что Бабченко убили на пороге квартиры в спину, – заявил газете ВЗГЛЯД политолог, директор киевского Центра политического маркетинга Василий Стоякин. – То есть он повернулся спиной к человеку. Возникает впечатление, что человек был ему не то чтобы совсем не знаком». По его мнению, здесь «возможны разборки с бывшими ветеранами АТО и тому подобное». Стоякин не исключил также, что Бабченко мог оказаться «сакральной жертвой для поддержания достаточного градуса русофобии».

Версия, что Бабченко мог стать «сакральной жертвой» в политических российско-украинских отношениях, «крайне маловероятна», не согласился Погребинский. «Кто такой Бабченко? Ну журналист, ну военный корреспондент, ну говорит всякие решительные вещи, которые обсуждает огромное число людей... Ну и что?» – подчеркнул эксперт.

Погребинский также отметил, что ряд лиц захотят «воспользоваться тем, что его убили», для продвижения своих идей. Так, например, «версия о русском следе – стопроцентно номер один для сегодняшнего украинского информационного пространства, аналитиков, политологов и кучи «порохоботов». Подобные идеи идут от тех, «кто за деньги работают для Порошенко», уверен Погребинский.

Политические спекуляции

В этой связи не исключено, что данная тема будет использована украинскими политиками во внутриполитических целях, например в рамках президентской кампании 2019 года. И подобная попытка уже даже была предпринята лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко. «Требую от власти: хотя бы раз найдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление! (...) Это трагедия. Трагедия для всей Украины. Наша общая задача – сделать все, чтобы такого больше не было», – написала она в Facebook.

Бондаренко также считает, что на предстоящих выборах этот случай может обыгрываться, «но не как самодостаточная тема, а как одна из тем, которые могут сформировать дискурс в дальнейшем», то есть позволят говорить о положении журналистов на Украине. Он напомнил, что

сейчас уже пошли заявления, что «если эта власть не может обеспечить безопасность граждан, эта власть не имеет права находиться у руля государства».

Однако на ситуацию в стране в целом может повлиять не само по себе дело, а совокупность многих аналогичных дел, добавил собеседник.

А вот Шарий придерживается иного мнения: «Вряд ли тема громких нераскрытых убийств может повлиять на ход президентской кампании. Это имело бы смысл, но мы же прекрасно видим, как к этому относятся украинские журналисты. Они начинают рассказывать абсолютно дебильную ахинею о том, что кто-то являлся личном врагом Путина, тем самым моментально убирая фокус со своей любимой власти. Они иногда заявляют, что не любят власть, но они ее облизывают. Айдер Муждабаев не облизывает власть? Его телеканал получает деньги фактически из рук администрации президента Украины. Конечно, они ни слова не говорят об украинской власти», – говорит Шарий.

«Потому я не думаю, что это как-то повлияет. Убили Бузину, убили Шеремета. Ладно Бузина им не был социально близким, но Шеремет-то свой. Взорвали его – и что? Да на каждой пресс-конференции эти вопросы должны искалывать до крови Порошенко, но никто их не задает. Всем плевать, все мычат в унисон и рассказывают про руку Кремля», – подытожил собеседник.