Глава полиции Украины счел убийцу Бабченко профессионалом

Глава нацполиции Украины Сергей Князев допустил, что российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве убил профессионал.

«Любители задерживаются на месте преступления», – передает РИА «Новости» ответ Князева на вопрос, был ли убийца профессионалом.

Он отметил, что сейчас было бы непрофессионально раскрывать подробности хода расследования. При этом Князев заявил, что «преступление совершено умышленно неизвестными лицами».

Вечером во вторник в Киеве в журналиста Аркадия Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Независимый украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя расстрел Бабченко, заявил, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал звучащие в Киеве обвинения в адрес российских спецслужб в убийстве журналиста Аркадия Бабченко продолжением курса на русофобию со стороны украинских властей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН вмешаться в расследование убийства Бабченко.