Лавров отреагировал на обвинения России в убийстве Бабченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал звучащие в Киеве обвинения в адрес российских спецслужб в убийстве журналиста Аркадия Бабченко продолжением курса на русофобию со стороны украинских властей.

Комментируя обвинения в убийстве Бабченко в адрес российских спецслужб, Лавров заявил, что «эта мода, которую задают авторы такого рода ведения международных дел, – очень печальная», передает ТАСС.

«Но, как видите, многие ее подхватывают, особенно такие, как наши украинские соседи, которые пользуются полной безнаказанностью со стороны своих западных кураторов и абсолютно игнорируют советы тех же западных кураторов о том, как им наводить порядок у себя же дома», – заявил министр.

По его словам, «Украина кураторам нужна для того, чтобы продвигать русофобские взгляды и чтобы всячески создавать неудобную ситуацию для нашей страны». «Кто знает историю, должен понимать, что это все – бесполезно и бессмысленно», – подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров назвал трагедией убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Вечером во вторник в Киеве журналиста Аркадия Бабченко застрелили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем в России также открыто уголовное дело по факту убийства.

Независимый украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя расстрел Бабченко, заявил, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию».