Лавров прокомментировал убийство журналиста Бабченко

Глава МИД России Сергей Лавров назвал трагедией убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Лавров заявил на форуме «Примаковские чтения», что убийство журналиста Бабченко в Киеве является трагедией, и подчеркнул, что премьер Украины уже «заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы, а расследование еще не начиналось», передает РИА «Новости».

Тем временем Совет Европы призвал к быстрому расследованию убийства Бабченко, сообщил генсек организации Дэниел Хольтген в Twitter.

«На журналистов нападают и их арестовывают с пугающей скоростью на Украине и в России. Убийство Аркадия Бабченко должно быть быстро и в полной мере расследовано», – написал он.

Вечером во вторник в Киеве журналиста Аркадия Бабченко застрелили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем, в России также открыто уголовное дело по факту убийства.

По слухам, убийство может быть связано с другом Бабченко – российским блогером Александром Тверским.