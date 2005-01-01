Шарий: Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут

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30 мая, среда  |  Последнее обновление — 10:43  |  vz.ru
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Европа дождалась альтернативы российскому газу

У «Турецкого потока» появился реальный конкурентФото: president.az
В Баку официально открыли «Южный газовый коридор», по которому в Турцию и Европу пойдет азербайджанский газ. В отличие от дорогого американского СПГ, новый трубопроводный игрок может составить реальную конкуренцию российскому газу. Выдержит ли «Газпром» появление соперника? Или экспорт российского газа в Европу начнет падать?  Подробности...
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Бесполезно вырывать из рук Трампа «подарки для Путина»

Владимир Путин не ждет подарков от Дональда ТрампаФото: Carlos Barria/Reuters
Трамп не должен делать подарки Путину – такое предостережение прозвучало из Старого Света. Европейские атлантисты опасаются за будущее НАТО и призывают американского президента воздержаться от заявлений, которые могли бы быть выгодны России. Получается, западные элиты так и не поверили в искренность заявлений Трампа о его приверженности атлантической солидарности. Почему? Подробности...
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Смерть Аркадия Бабченко является поводом для сочувствия

Последнее публичное высказывание Аркадия Бабченко получилось максимально символичнымФото: facebook.com/babchenkoa
В Киеве убит журналист. В Киеве убит гражданин России. В последние годы подобное происходит регулярно. На этот раз убит российский журналист Аркадий Бабченко. Одни сейчас злословят в его адрес, как любил злословить он сам, другие обвиняют в произошедшем Россию. Не правы ни те ни другие. Подробности...
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Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

Польские власти готовы обеспечить «стол и дом» американцамФото: U.S. Army/Staff Sgt. Pablo N. Piedra
Польские власти готовы раскошелиться на 2 млрд долларов, лишь бы в стране была развернута танковая бригада армии США. То, что это явно нарушает Акт Россия – НАТО, давно уже не беспокоит правящие круги Варшавы. Они и вправду готовы поверить в мифическую угрозу из Калининграда. Но действительно ли польское общество так панически боится России, что готово размещать американцев за свой счет? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские), каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...
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«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь»

Алексей Баранов, журналист
В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть историческую и этическую составляющие такого явления, как голодовка осужденного по статьям о террористической деятельности. Подробности...

До чего акушер-гинеколог довела Бундесвер

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Счетная палата ФРГ обвинила министерство обороны, возглавляемое Урсулой фон дер Ляйен, в сокрытии фактов о недостаточном количестве военного снаряжения. Мало того, Счетная палата обнаружила и фальсификации в документах. Подробности...
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      Путин открыл Крымский мост

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          Шарий: Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут

             30 мая 2018, 10:20
          Фото: кадр из видео
          Текст: Алина Назарова

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          Независимый украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя расстрел в Киеве российского публициста Аркадия Бабченко, заявил, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию».

          В своем ролике Шарий приводит подборку комментариев на украинском телевидении в связи с убийством Бабченко. Шарий вспоминает об убийствах других журналистов на Украине, в частности Павла Шеремета, и отмечает, что заказные убийства в стране продолжаются из-за безнаказанности, потому что все убийства через 10 минут после их совершения объясняются «российской агрессией», а правоохранители не заинтересованы в реальном расследовании.

          «У украинского МВД есть фото лиц убийц Павла Шеремета. Они до сих пор ничего не расследовали и не думают расследовать. Вот из-за таких болванов, которые «с самого початку» говорят через 10 минут после убийства, никогда не будут расследованы эти убийства. Эту долбанную власть надо полностью сменить чтобы были расследованы эти убийства и нашли настоящих убийц»,­ – говорит Шарий, комментируя выступление на украинском ТВ главреда украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусова.

          Говоря о позиции украинских правоохранителей, Шарий иронизирует: «Нельзя расследовать убийство. Ну, вы подумайте, это расследовать невозможно, потому что это совершили российские спецслужбы, а они ж вы знаете какие сильные. Вот эта основная отмазка: «Мы не можем это расследовать. Ну, поймите, во-первых, заказные убийства…». «В мире расследуют заказные убийства, представляете, расследуют. Особенно когда лица убийц есть у спецслужб», – добавляет Шарий.

          «Уже сколько прошло со времени убийства Шеремета, не вспоминаете даже об этом, потому что мы знаем, что это совершили российские спецслужбы и все, пошли дальше», – говорит Шарий, обращаясь к правоохранителям.

          «У них есть все, есть хронология, как подходили убийцы (Шеремета), у них есть тотально все, они не хотят расследовать, потому что уже озвучен результат расследования, и озвучивать фактический результат теперь нельзя. … Убийства (на Украине) – это безнаказанность, а безнаказанность берется от сообщений через 10 минут о том, что мы знаем, кто убил», – говорит Шарий.

          Вечером во вторник в Киеве журналиста Аркадия Бабченко застрелили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

          Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем, в России также открыто уголовное дело по факту убийства.

          По неподтвержденной информации в телеграмм-каналах, убийство может быть связано с другом Бабченко – российским блогером Александром Тверским.


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