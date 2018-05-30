Москалькова призвала ООН разобраться в убийстве Бабченко

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила верховного комиссара ООН и Евразийский альянс омбудсменов вмешаться в расследование убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Кроме того, Москалькова обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой вмешаться «в беспрецедентное преступление», сообщается на сайте российского агентства правовой информации (РАПСИ).

Уполномоченный надеется на объективное, всестороннее и справедливое расследование дела.

Ранее российские правозащитники призвали Украину тщательно расследовать убийство журналиста Аркадия Бабченко.

Вечером во вторник в Киеве его застрелили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем в России также открыто уголовное дело по факту убийства.