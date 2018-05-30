Российские правозащитники призвали Украину тщательно расследовать убийство Бабченко

На сайте Общественной палаты появился призыв к правоохранительным органам Украины объективно и тщательно расследовать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко.

На сайте Общественной палаты России опубликовано заявление комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

«В Киеве застрелен Аркадий Бабченко, журналист и блогер, занимавший ожесточенную антироссийскую позицию. Несмотря на это, мы призываем украинские правоохранительные органы со всей тщательностью и объективностью расследовать это убийство. Полагаем, что очередное убийство журналиста на Украине стоит в ряду других трагических событий там, уже приведших много раз к гибели наших коллег», – отмечается в сообщении.

В организации отметили, что Украина в настоящий момент является одним из самых опасных для журналистов мест на земле.

«Там мало что делается для того, чтобы журналисты могли работать безопасно. Недавний захват нашего коллеги Кирилла Вышинского в заложники под видом ареста за «измену родине» также является подтверждением этому», – подытожили члены Общественной палаты России.

Отметим, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой проконтролировать расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram:

«Выражаю соболезнования родным и близким убитого Аркадия Бабченко. Обращусь к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой взять на контроль расследование убийства российского журналиста Бабченко с тем, чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо», – написала омбудсмен.

Свое возмущение гибелью журналиста высказал глава российского совета по правам человека Михаил Федотов. Он заявил РИА «Новости», что совет потребует от Украины самого тщательного расследования.

«Я глубоко возмущен убийством известного российского журналиста Аркадия Бабченко. Тот факт, что он в последние годы работал на Украине и весьма критично высказывался по поводу российской политики, совершенно не уменьшает нашего возмущения», – заявил Федотов.

Он отметил, что совет будет требовать от украинских властей провести самое тщательное расследование этого преступления.

Вечером во вторник в Киеве в журналиста Аркадия Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Независимый украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя расстрел Бабченко, заявил, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию».