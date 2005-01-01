Тимошенко в связи с убийством Бабченко выдвинула требование к властям Украины

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала от властей Украины установить личности заказчиков и исполнителей убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Требую от власти: хотя бы раз найдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление! … Это трагедия. Трагедия для всей Украины. Наша общая задача – сделать все, чтобы такого больше не было» – написала она в Facebook.

Тем временем президентский Совет по правам человека (СПЧ) решил обратиться к украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой с призывом привлечь российских и украинских правозащитников к участию в расследовании убийства Бабченко.

«Мы заинтересованы в том, чтобы все материалы этого расследования были максимально открыты для общественности. Обеспечить такую открытость можно было бы путем привлечения к участию в расследовании российских и украинских правозащитников. Соответствующее письмо мы завтра утром направим уполномоченному Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой», – заявил глава СПЧ Михаил Федотов, передает РИА «Новости».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также обратится к Денисовой с просьбой взять на контроль расследование смерти российского журналиста.

«В первую очередь я хотела бы выразить соболезнования по поводу гибели российского журналиста Аркадия Бабченко. Со своей стороны я, кончено, обращусь к своей коллеге, уполномоченному Верховной рады Денисовой, с просьбой взять под контроль расследование, с тем чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо», – сказала Москалькова.

Вечером во вторник в Киеве журналиста Аркадия Бабченко застрелили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем, в России также открыто уголовное дело по факту убийства.

По слухам, убийство может быть связано с другом Бабченко – российским блогером Александром Тверским.