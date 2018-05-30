Полиция приходила в дом Бабченко перед его убийством

Киевские полицейские посетили дом журналиста Аркадия Бабченко в день его убийства, чтобы найти видео с камер наблюдения, сообщили источник в МВД.

По данным телеканала «Громадское», правоохранители посетили дом на Никольско-Слободской улице 29 мая около 5.00. В рамках какого дела был совершен визит правоохранителей, не уточняется.

Вечером во вторник в Киеве в журналиста Аркадия Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия. Между тем, в России также открыто уголовное дело по факту убийства.

По слухам, убийство может быть связано с другом Бабченко – российским блогером Александром Тверским.