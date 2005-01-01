«Смерть» Бабченко ударила по делу Скрипалей

Политологи и эксперты прокомментировали ситуацию с «убийством» журналиста Аркадия Бабченко, который на самом деле жив, и обратили внимание на то, что эта история очень похожа на «отравление» Скрипалей в Великобритании.

«Ну и отдельно приятно то, что после украинского фарса трагедия Скрипалей приобрела адекватный себе контекст и так сказать символический медиаключ. Куда обезьяна с гранатой, туда и кабан с ружьем», – написал публицист Егор Холмогоров в своем Facebook.

Политолог Владимир Корнилов также обратил внимание на связь ситуаций со Скрипалями и Бабченко.

«Скрипаль воскрес. Бабченко воскрес. Но в их «убийствах» уже обвинили Россию... Да, так и кто там fake news распространяет?», – написал он в своем Facebook.

Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что, совершив лжепокушение на российского журналиста Аркадия Бабченко, Украина попалась на глупейшей провокации против России и опозорилась на весь мир, передает РИА «Новости».

«Киев в ситуации с якобы покушением на Бабченко совершил глупейшую провокацию против России, опозорился на весь мир. Но даже полноценно «обвинить» Москву украинские власти не успели, журналист оказался жив. Даже это не смогли сделать», – отметил Джабаров.

По его словам, он сильно сомневается в том, что Украина «не приложила свою руку к делу Скрипалей», так как у этой истории «очень похожий итог».

Он также выразил сожаление в связи с позицией самого журналиста, решившего принять участие в провокации, организованной СБУ.

«Гражданин России не должен выступать против своей страны, этим поступком он покрыл позором свое имя. Пусть служит «хозяевам» из СБУ», – заключил сенатор.

На «воскрешение» Бабченко отреагировал также журналист кремлевского пула Дмитрий Смирном в своем Twitter.

«Раз пошла такая пьянка и все оживают, воскресите кота Скрипаля. Он вообще ни за что пострадал», – написал он.

Политолог Екатерина Шульман в своем Facebook заявила, что «гуманизация – это глобальный тренд».

«И Скрипали живые. И всем прочим вовлеченным в политические процессы также здоровья. А читать свои некрологи какой кайф, должно быть!» – написала она.

Захарова ранее заявила, что «воскрешение» Бабченко – это лучшая новость, но в нее был заложен пропагандистскский эффект.

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив, а его «гибель» – часть спецоперации по предотвращению покушения на него.

Позже с заявлением выступил сам Бабченко.

Вечером во вторник Киев официально сообщил, что в столице Украины в журналиста Аркадия Бабченко убили на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина. Украинская полиция назвала даже первые версии убийства и выразила уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о странностях в деле об убийстве Бабченко.