Захарова назвала «лучшей новостью» ситуацию с Бабченко

Тот факт, что журналист Аркадий Бабченко оказался жив, – это лучшая новость, однако в историю очевидно был заложен пропагандистскский эффект, заявила официальный представитель МИД Украины Мария Захарова.

«То, что Бабченко жив, – лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось», – написала она в своем Facebook.

Она отметила, что в то же время «очевидно», что в историю «был заложен пропагандисткский эффект».

В среду глава СБУ Василий Грицак официально сообщил, что Бабченко, якобы «убитый» во вторник, на самом деле жив, а его «гибель» – часть спецоперации по предотвращению покушения на него.

Позже с заявлением выступил сам Бабченко.

Вечером во вторник Киев официально сообщил, что в столице Украины в журналиста Аркадия Бабченко несколько раз выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина. Украинская полиция назвала даже первые версии убийства и выразила уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о странностях в деле об убийстве Бабченко.